هرگز با اصلاح طلبانی که تنهایم گذاشتند همکاری سیاسی نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با روحانیون این حزب در پاسخ به خبرنگار مهر درباره اختلاف نظر حزب اعتماد ملی با مشارکت اظهار داشت: اختلاف من بیشتر با بزرگان اصلاح طلب است و اختلاف نظری با حزب مشارکت ندارم.

وی افزود : کسانی که در شوراهای دوم و انتخابات ریاست جمهوری با من همکاری نکردند و علاوه بر آن برای انصراف بنده فشار آوردند مورد انتقاد و اختلاف من هستند و مسلما علاوه بر اینکه با آنها هیچ گونه اختلافی نداریم، با هیچ کدام از این افراد در انتخابات مجلس هشتم همکاری سیاسی نخواهیم داشت.

کروبی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دلیل شما برای این همه تاکید بر جلوگیری از تخریب ها در انتخابات چیست، گفت: تخریب علاوه بر اینکه از نظر اسلامی گناه محسوب می شود بر جریان انتخابات و رفتار مردم اثر سوء دارد چرا که باعث سلب اعتماد آنها به افراد می شود و برخی قداست ها را می شکند.

وی ادامه داد: تخریب شخصیت ها در انتخابات مسلما به ضرر مردم و جامعه خواهد بود و باعث نابودی پایه های فرهنگی در کشور می شود.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اینکه آیا حزب اعتماد ملی رد صلاحیت شده های مجلس قبل را در لیست خود قرار خواهد داد یا خیر اظهار داشت: برای قرار گرفتن در لیست حزب اعتماد ملی بر اساس معیارها افراد انتخاب خواهند شد و برای ما رد صلاحیت های مجلس قبل ملاک نخواهد بود.

کروبی در پاسخ به سئوال دیگری که آیا به عنوان بزرگان اصلاح طلب شما و یا خاتمی در انتخابات حضور خواهید داشت یا خیر، تصریح کرد : درباره اینکه آقای خاتمی در انتخابات شرکت می کند یا خیر، هیچ گونه اظهار نظری نمی کنم چرا که در هر صورت از آن بهره برداری سیاسی خواهد شد اما مطمئنا بنده در انتخابات مجلس هشتم حضور نخواهم یافت.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پرسید در انتخابات مجلس میاندوره ای خبرگان در تهران از بین آیت الله مهدوی کنی و آیت الله توسلی کدامیک از آنان از سوی حزب اعتماد ملی حمایت خواهند شد، خاطر نشان کرد: در استان های آذربایجان شرقی، قزوین و ایلام نمایندگان مورد حمایت خود را اعلام کردیم اما در تهران اعضای حزب مسئولیت انتخاب نامزد مورد حمایت را برعهده بنده گذاشتند که هنوز هیچ چیز مشخص نیست و منتظریم تا افراد ثبت نام کنند.

دبیر کل حزب اعتماد ملی در خصوص انتخاب لیست حزب اعتماد ملی به صورت نهایی اظهار داشت: 17 نفر از نامزدهای مورد نظر انتخاب شده اند، اما منتظریم تا افراد ثبت نام کرده و از فیلترهای مورد نظر عبور کنند سپس نسبت به انتخاب آنان اقدام کنیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره وضعیت بررسی صلاحیت ها در کشور برای انتخابات مجلس هشتم نیز گفت: در این باره تلاش و رایزنی های زیادی انجام داده ایم ، آنچه مورد تاکید ماست، نگاه دقیق به مسئله بررسی صلاحیت ها در انتخابات مجلس هشتم است.

کروبی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس اخباری که شنیده شده در برخی از شهرستان ها پیام های سخت گیرانه درباره ثبت نام نامزدها به گوش می رسد اما در بسیاری از استان های کشور وضعیت موجود مطلوب است.