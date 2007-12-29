نور مرئی اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی رصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بین المللی ستاره شناسان به سرپرستی "اسوتلاتا بردیوجینا" از موسسه نجوم ETH در زوریخ سوئیس برای اولین بار موفق شدند با استفاده از تلسکوپ KVA با قطر آینه 60 سانتیمتری در "لا پالما" واقع در اسپانیا، نور مرئی گسترده شده از اتمسفر یک سیاره خارج از منظومه شمسی با عنوان HD189733b را اندازه گیری کنند.

این ستاره شناسان که نتایج تحقیقات خود را در Astrophysical Journal letters منتشر کرده اند با استفاده از تکنیک قطبی کردن تشعشات به این نتایج دست یافتند. این متد شباهت بسیاری به متد استفاده از لنزهای "پلاروید" دارد که در حقیقت بخش زیادی از تشعشات را فیلتر می کند.

براساس گزارش ساینس دیلی، محققان بین المللی در مدار اطراف یک ستاره کوچک با عنوان HD189733 در صورت فلکی "روباه" که در فاصله 60 سال نوری از زمین واقع شده است، سیاره ای با عنوان HD189733b را مورد بررسی قرار دادند. این سیاره خارج از منظومه شمسی دو سال قبل با کمک طیف سنج Doppler کشف شد.

این سیاره به حدی به ستاره خود نزدیک است که اتمسفر آن می تواند تا حد زیادی گرمای ستاره اش را دریافت کند. تاکنون ستاره شناسان هرگز نور منعکس شده از یک سیاره خارج از منظومه شمسی را رصد نکرده بودند.

اکنون این دانشمندان با قطبی کردن نور اتمسفر این سیاره نشان دادند که این اتمسفر از ذرات اتم، مولکول، ذرات کوچک گرد و غبار و حتی بخار آب تشکیل شده است و این ذرات با نور آبی احاطه می شوند، به همین دلیل آسمان این سیاره هم همانند آسمان زمین آبی به نظر می رسد.