عزاداری تعزیه خوانان کشور درسوگ امام خمینی (ره) در روستای ده زیار

به گزارش خبرنگار مهر، دومین شب از یازدهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیار با اجرای مجلس تعزیه شهادت امام حسین (ع) در مسجد مقدس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار شد.

این مجلس تعزیه که با حضور بسیار باشکوه مردم از اقصی نقاط کشور در ده زیار، روستای تعزیه ایران همراه بود، ذاکران تعزیه خوان از استان خراسان رضوی شبیه خوانی کردند.

تعزیه خوانان در سوگ رحلت حضرت امام خمینی (ره) با گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا به‌ویژه سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سپهبد قاسم سلیمانی و رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی بار دیگر با آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

یازدهمین سوگواره ملی تعزیه ده زیار با حضور گروه‌های تعزیه از سراسر کشور و جمعی از اساتید تعزیه ایران از ۱۲ خرداد ماه با اجرای مجلس تعزیه شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) آغاز و تا ۲۲ خرداد ماه ادامه دارد.