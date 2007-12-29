تغییرات ساختاری در مدیریت شهری ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه زیرگذر غربی میدان شهدای مشهد طی سخنانی گفت: به مناسبت یکصدمین سالگرد تاسیس شهرداریها از سال آینده با پیاده سازی طرح مدیریت جدید شهری و افزایش مشارکت مردمی در مسائل شهری و نیز واگذاری کلیه مسئولیتهای شهری به این سازمان، رسالت و تکلیف سنگینی بردوش شهرداران به ویژه کلانشهرها قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد: یکصدمین سال تاسیس شهرداریها باید نقطه عطف و مطلعی جدید، برای ارائه بهترین خدمات و تسهیلات شهری به تمام شهروندان ایرانی باشد.

وزیر کشور با بیان اینکه در مدیریت شهری با یکسان سازی مدیریت، طرحهای شهری حرکت پرشتاب و موفقی خواهند داشت، عنوان کرد: باید طرح مدیریت شهری کشور اصلاح و سپس تقویت شود تا رضایت مردم جلب شود.

پورمحمدی با اشاره به نگاه جدید در رفتار شهرداری های سطح کشور اظهار داشت: متاسفانه بیشترین گلایه ها و شکایات مردم از شهرداریهاست که البته این میزان شکایات به دلیل ارتباط بیشتر شهرداریها با مردم است که این میزان شکایات در ساختار جدید مدیریت شهری باید به حداقل برسد.

وی با تاکید بر رسیدن مدیریت شهری به جایگاه مناسب و مطلوب در کشور، افزود: مردم باید به شهرداریها اعتماد کنند زیرا یکی از بازوان پرقدرت اجرایی کشور و دولت، شهرداریها هستند.

پورمحمدی بر توسعه و تقویت ارتباطات میان مردم و شوراهای شهری کشور تاکید کرد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با توجه به جایگاه مذهبی شهر مشهد خواستار تاکید و توجه جدی به نحوه معماری و ساختار نمایی این شهر شد و گفت: این شهر مقدس با وجود بارگاه منور امام رضا(ع) نمادی از معنویت و معماری اصیل ایرانی و اسلامی است که با مدیریت و نظارت صحیح شهری باید این روح اصیل معماری معنوی در همه نقاط شهر مشهد به ویژه مناطق مجاور حرم مطهر رضوی تجلی یابد.

میدان شهدا در فاصله یک کیلومتری ضلع شمالی حرم مطهر امام رضا(ع) قرار دارد.