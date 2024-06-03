به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیخ نماینده سابق مجلس شورای اسلامی پس از تکمیل ثبت نام در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران در تشریح مواضع خود اظهار داشت: در عرصه اجرا مهمترین امر برای تحقق هر برنامهای مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق شیوههای نوین اقتصادی می دانم. در گزینش مدیران ملاک اصلی من برنامه و توان اجرایی آنها خواهد بود.
وی عنوان کرد: اگر دولتها از اندازی به ثروتهای عمومی دست بردارند میتوان به پیشرفت اقتصادی کشور امید داشت. برای تحقق ایران پیشرفته مجبور به بهره مندی از علوم مختلف هستیم.
بر اساس این گزارش، ثبت نام داوطلبان نامزدی چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز مهلت ثبت نامها، از ساعت ۸ صبح امروز در ستاد مرکزی انتخابات وزارت کشور آغاز شد.
مرحله ثبت نام از داوطلبان تا ساعت ۱۸ امروز (دوشنبه ۱۴ خرداد ماه) ادامه خواهد یافت.
چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ۸ تیر ماه برگزار خواهد شد.
نظر شما