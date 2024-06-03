توسعه راه ها مطالبه به حق کهگیلویه و بویراحمد / آزاد راه نداریم

محمد بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: در حوزه بزرگ راه، کارهایی در استان انجام شده، اما به نسبت سایر استانها شرایط مناسب نیست.
وی ابراز داشت: در بخش آزاد راهی استان زیرساختی وجود ندارد.
یاسوج_ نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه راه های کهگیلویه و بویراحمد مطالبه به حق مردم است.
محمد بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: در حوزه بزرگ راه، کارهایی در استان انجام شده، اما به نسبت سایر استانها شرایط مناسب نیست.
وی ابراز داشت: در بخش آزاد راهی استان زیرساختی وجود ندارد.
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