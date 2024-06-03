توسعه راه ها مطالبه به حق کهگیلویه و بویراحمد / آزاد راه نداریم

محمد بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: در حوزه بزرگ راه، کارهایی در استان انجام شده، اما به نسبت سایر استان‌ها شرایط مناسب نیست.

وی ابراز داشت: در بخش آزاد راهی استان زیرساختی وجود ندارد.