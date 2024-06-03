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۱۴ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۵۱

پنجره مهر؛

توسعه راه ها مطالبه به حق کهگیلویه و بویراحمد / آزاد راه نداریم

توسعه راه ها مطالبه به حق کهگیلویه و بویراحمد / آزاد راه نداریم

یاسوج_ نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه راه های کهگیلویه و بویراحمد مطالبه به حق مردم است.

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محمد بهرامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: در حوزه بزرگ راه، کارهایی در استان انجام شده، اما به نسبت سایر استان‌ها شرایط مناسب نیست.

وی ابراز داشت: در بخش آزاد راهی استان زیرساختی وجود ندارد.

کد مطلب 6126696

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    نظرات

    • رضا ۱۱:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
      1 0
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      اصلا بزرگ راه هم نداریم،درعوض جاده های مرگبار زیاد داریم،۱۵ ساله در مسیرها علامتهایی زدن ولی عمل نکردند،از این بابت فقط حرف میزنن و عمل نمیکنن
    • داریوش هرمزی ۱۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
      2 0
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      سلام لطفا جاده های روستایی رو هم به فکر باشید جاده روستایی شهنیز به دلی تگو سفلی وعلیا ودوبند شهنیز ودوبند چشمه پوتی که نیمه کاره رها شده رو به انحام برسانید
    • علی ۲۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۵
      0 0
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      اقای بهرامی اگر ۶۰کیلومتر جاده بین یاسوج دژکرد ازاد راه یا بزرگراه شود یاسوج متحول خواهد شد

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