به گزارش خبرگزاری مهر، چهار نفر از صاحب‌نظران شیعه و اهل تسنن در میزگردی به میزبانی مرکز اسلامی مسکو به بررسی تأثیر اندیشه‌های امام خمینی (ره) در عصر حاضر پرداختند و با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی در تحولات جهان تأکید کردند: تحولات جهان کنونی، تأییدی بر درستی اندیشه امام است.

این میزگرد شامگاه یکشنبه به عنوان بخش پایانی آیین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، حجت الاسلام و المسلمین مهدی بخت‌آور رئیس مرکز اسلامی مسکو و جمعی از فعالان فرهنگی و مسلمانان کشورهای منطقه برگزار شد.

رئیس اداره مفتیات مرکزی روسیه در سخنانی در این میزگرد گفت: ما عشق خود را به خدا با اعمال خود و اجرای دستورات او نشان می‌دهیم. می دانیم که افرادی هستند که برای دین خدا کارهای زیادی انجام داده‌اند که در این زمینه، می‌توان به درستی به امام خمینی (ره) اشاره کرد.

مفتی انار رمضانوف افزود: وقتی برای چنین رویدادهایی گرد هم می‌آییم، به یاد افراد بزرگی می‌افتیم که اثری بزرگ در تاریخ بشریت داشتند و این اثری است که تا روز قیامت ماندگار خواهد بود.

این عالم دینی اهل تسنن روسیه ادامه داد: شرکت در آیین بزرگداشت امام خمینی (ره) به عبارتی به منزله این است که به خدا نشان می‌دهیم کسانی را دوست داریم که کارهای مهمی در راه خدا، دین او، اهل بیت و قرآن انجام داده‌اند.

مفتی رمضانوف با ابراز تأسف از اینکه برادران و خواهران ما در فلسطین کشته می‌شوند، رهنمودهای امام خمینی (ره) در موضوع حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نامگذاری روز جهانی قدس را یادآور شد و گفت: میراثی که امام از خود بر جا گذاشتند، به خوبی نشان داد که بُردار و جهت‌گیری که ایشان تعیین کردند، درست بوده و جمهوری اسلامی ایران در حال مبارزه با شیطان است.

در بخش دیگری از این میزگرد، مدیر نمایندگی دانشگاه المصطفی در روسیه و حوزه اوراسیا سخنان مقام معظم رهبری در زمینه لزوم شناساندن امام خمینی به نسل جدید را یادآور شد و گفت: برای شناخت یک شخصیت، یکی از راهکارها آثار مکتوب و شفاهی و وصیت‌نامه ایشان است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رسول عبداللهی افزود: یکی دیگر از راهکارهای شناخت شخصیت‌ها، آثار عملی است که از آنها به یادگار مانده است و در ارتباط با امام خمینی (ره)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد توجه است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های دیگر شناخت یک شخصیت، از طریق شاگردان ایشان است. از این جهت باید به شاگردان ایشان از جمله مقام معظم رهبری مراجعه کنیم و امام را بشناسیم.

این خطیب دینی از فهم و شناخت کارشناسانه دین به عنوان یکی از ویژگی‌های شاخص امام خمینی (ره) یاد کرد و گفت: ایشان، فقیه، فیسلوف، مفسر و عارف بود. علاوه بر این، امام راحل عمل به تکلیف داشت؛ ایشان به جای ایجاد فرقه‌ها، به فکر ایجاد امت و وحدت بین مذاهب و ادیان بود. بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری، امروز مهمترین وظیفه ما شناخت امام و سپس شناساندن ایشان به نسل جدید است.

عبداللهی گفت: در این راستا، لازم است به ویژگی‌های خاص امام توجه کرد که ایشان را به این مقام رساند. از جمله آن ویژگی‌ها می توان به باور قلبی به خدا و حرکت در مسیر رضای خدا، باور به ارزش ملت و احترام به آنها و در نهایت شناخت دشمن و ایستادگی در مقابل آن اشاره کرد.

درسی که امام (ره) به ما یاد داد

ذوالفقار میکائیل‌زاده از روحانیون جمهوری آذربایجان نیز در این میزگرد با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در زمینه مبارزه با ظلم و یاری مظلومان گفت: سیاست اصلی ظالمان جهان، دور کردن مردم از ارزش‌ها و توانایی‌های خود است.

وی ادامه داد: نکته‌ای که امام خمینی (ره) به ما یادآوری کرد این بود که ظالمان جهان قادر نیستند عزم و اراده دیگران را از بین ببرند و اینکه هر جامعه‌ای که به توانایی خود ایمان داشته باشد، می‌تواند مقابل هر ظالمی مقاومت و ایستادگی داشته باشد.

امیل عاشورف فعال اجتماعی و دینی روسیه نیز در بخش دیگری از این میزگرد به بیان دیدگاه‌های خود در زمینه تأثیر انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بر خیزش ملت‌های منطقه علیه ظلم و حمایت از مظلومان از جمله مردم فلسطین پرداخت.