احتمال تعویق انتخابات پارلمانی پاکستان قوت گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت: حزب مردم پاکستان که رهبر خود را روز پنجشنبه از دست داد اعلام کرده که فردا نشستی را برگزار می کند تا در این نشست درباره حضوریافتن و یا نیافتن در انتخابات 8 ژانویه تصمیم گیری کند.

از سوی دیگر در پی بالا گرفتن ناآرامیها در پاکستان بواسطه ترور "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق این کشور، کمیته برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان اعلام کرد که روز دوشنبه 10 دی تشکیل جلسه می دهد تا درباره برگزاری انتخابات در ماه آینده میلادی تصمیم گیری کند.

بر اساس این گزارش، ترور بی نظیر بوتو تا حدی بر اوضاع پاکستان تاثیر گذاشته که اغلب کارشناسان صحبت از احتمال به تعویق افتادن انتخابات می کنند.

به گزارش مهر، "بی نظیر بوتو" در ماه اکتبر و با هدف شرکت در انتخابات پس از چند سال زندگی در تبعید به وطن خود بازگشت و در همان لحظه ورود به پاکستان هدف حمله گروه های تروریستی قرار گرفت اما جان سالم به در برد و پس از آنکه حزب مردم پاکستان به رهبری بوتو با حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان، ائتلاف کرد، تهدید به مرگ شد و سرانجام روز پنجشنبه 6 دی در یک حمله تروریستی در راولپندی کشته شد.