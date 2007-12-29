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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

مجمع نیروهای خط امام، توسلی را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کردند

مجمع نیروهای خط امام، توسلی را به شرکت در انتخابات خبرگان دعوت کردند

اعضای کمیته تهران مجمع نیروهای خط امام (ره) با حضور در دفتر آیت الله توسلی از وی جهت شرکت در انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری دعوت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار داور نظری عضو شورای مرکزی مجمع با اشاره به اهمیت ذاتی انتخاباتی خبرگان رهبری از آیت الله توسلی به عنوان یار دیرین و صدیق بنیانگذار جمهوری اسلامی نام برد و تاکید کرد: مجلس خبرگان محلی است برای حضور چهره ها وشخصیت هایی که با اندیشه فقهی امام آشنا بوده اند وتوان تبیین اندیشه های آن رهبر فقید را برای نسل های بعد از انقلاب دارند.

وی گفت : حضور هوشمندانه این بزرگان در مجلس خبرگان مانع گرفتار شدن انقلاب ونظام به دست نا اهلان می شود.

در این دیدار اعضای کمیته تهران مجمع نیروهای خط امام ضمن ابراز احترام به حضور سایر کاندیداها تاکید داشتند در صورت موافقت آیت الله توسلی در حد توان ، تلاش خویش را در جهت گرمتر کردن تنور انتخابات و رفع موانع حضور وی به کار بندند.

درابتدای این دیدار نیز برخی دغدغه ها و نگرانی ها از سوی آیت الله توسلی مطرح شد که وی درنهایت تصمیم نهایی درباره نامزدی در انتخابات خبرگان را به روزهای آتی موکول کرد.

کد مطلب 612683

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