فرهنگ عمومی مصرف در جامعه باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد،حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در مراسم افتتاحیه پروژه زیرگذر غربی میدان شهدا مشهد در بخش دیگری از سخنانش گفت: منابع کشور فراوان است اما متاسفانه به شیوه صحیح مورد استفاده و بهره برداری قرار نمی گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از دلایل تورم کاهش سرعت عملیاتهای اجرایی در کشور با توجه به کثرت آن است، عنوان کرد: فرهنگ اداری کشور ما فرهنگ مدیریت هزینه است که راه به جایی جز بیراهه نمی برد زیرا این فرهنگ دست و پا زدن در گذشته و عقب ماندگی است.

پورمحمدی با تاکید بر اینکه باید با مردم و مدیران صمیمانه و صادقانه سخن گفت، عنوان کرد: در شرایط فعلی تنها راه حل برای ادامه حرکت در مسیر توسعه و عمران کشور با چنین حجم عملیات عمرانی گسترده و منابع و ذخایر موجود یا با کاهش میزان خدمات عمرانی یا تامین منابع لازم را در اجرای پروژه ها امکان پذیر است که هیچ کدام از این دو در حال حاضر قابل اجرا نیست.

وی ادامه داد: تنها راه حل برای خارح شدن از این بحران اصلاح فرهنگ استفاده و بهره وری از منابع موجود کشور است.

وزیر کشور با اشاره به نقش با اهمیت رسانه ها در فرهنگ سازی الگوی مصرف صحیح در جامعه خواستار همراهی هرچه بیشتر رسانه ها با دولت در تحقق این امر مهم شد.

وی خاطر نشان کرد : مدیریت احسن بر منابع در حوزه دولتی و شهری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است که تنها با مشارکت مردمی صورت می پذیرد.

پورمحمدی با اشاره به نبود و کمبود گاز در برخی از مناطق کشور با وجود دمای بسیار پایین هوا در زمستان اذعان داشت: کشور ما دومین تولید کننده گاز است و ما با کمبود گاز مواجه نیستیم بلکه الگوی صحیح مصرف را در جامعه پیاده نکرده ایم و مدیریت مصرف درستی در جامعه نداریم.

وی در پایان با اشاره به بهره مندی از فرهنگ غنی غدیر تاکید کرد: با تدبیر بر استفاده صحیح از منابع باید آهنگ پرشتاب رشد و توسعه کشور را سرعت بخشید و نباید مطالبات مردمی را بی پاسخ گذاشت.