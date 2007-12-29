کارگاه های تخصصی کارشناسان قرآنی دفاتر تبلیغات اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهبودی ظهر شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه دومین دوره تربیت مدرس قرآن کریم کشور در جمع خبرنگاران در ساری افزود: برای اولین بار کارشناسان قرآنی دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی کشور در کارگاه تخصصی دور هم جمع شده و به تبادل افکار و برنامه ها خواهند پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود سال آینده شش دوره آموزش مدیران مراکز قرآنی کشور در مراکز برگزار شود.

مدیر کل آموزش و پژوهش دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اینکه سازمان به دنبال جذب معلمان مربی قرآنی به وزارت آموزش و پرورش است اظهار تاسف کرد: بروکراسی تصویب قانون در کشور طولانی و بسیار است.

بهبودی با بیان اینکه معلم قرآن ماهر در مدارس کشور یافت نمی شود، یادآور شد: سازمان درالقرآن کریم می توانند کمک کار خوبی برای ترویج سواد قرآنی در مدارس شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش ناشناخته بودن دوره مصحح قرآن کریم در کشور را یک معضل در سازمان ذکر کرد و گفت: نمود وجود دوره های تربیت مصحح در مراکز قرآنی کشور باید شکوفا شود.

به گفته بهبودی، ایران تنها و نخستین کشوری است که قرآن های صحیح را منتشر می کند.

وی در پایان یادآور شد: نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم توسط سازمان دارالقرآن صورت می گیرد.

