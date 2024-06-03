امام راحل در ابعاد اخلاقی و علمی سرآمد بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفیزاده شامگاه دوشنبه در جلسه هماندیشی دانشگاهیان با موضوع خادم جمهور عصاره مکتب امام خمینی (ره) به شخصیت والای امام اشاره و اظهار کرد: امام راحل شخصیتی جامعالابعاد و جامعالاضداد بود که در ابعاد مختلف عرفانی، اخلاقی، علمی و سیاسی سرآمد بودند.
به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان، ایشان با تعالیم عالیه اسلام و مکتب اهل بیت (ع) پرورش یافته بودند و اخلاق و سلوک ایشان برگرفته از آموزههای ناب دینی بود.
وی تأکید کرد: امام خمینی (ره) در زهد و تقوا، تواضع و فروتنی، شجاعت و قاطعیت، صبر و استقامت و عشق به خدا و مردم نمونهای بیبدیل بودند و با اخلاقی نیکو و پسندیده، قلوب مردم را به خود جذب میکردند و الگویی کامل برای همه مسلمانان بودند.
معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه کردستان بیان داشت: مکتب امام خمینی (ره) مکتبی انسانمحور و عدالتخواه است و ایشان همواره بر حقوق و کرامت انسان تأکید میکردند و خواهان برقراری عدالت و رفاه برای همه مردم جهان بودند.
دکتر صفیزاده در پایان سخنان خود گفت: امام خمینی (ره) با مجاهدتها و ایثارگریهای خود، نهالی را در ایران کاشتند که امروز به درختی تنومند و پرثمر تبدیل شده است و مکتب و اخلاق وی چراغ راهی برای همه آزادیخواهان و عدالتطلبان در سراسر جهان است.
انقلاب اسلامی باید بر مبنای آرمانهای امام راحل پیش برود
رئیس جهاد دانشگاهی نیز در این جلسه تصریح کرد: آنچه پس از رحلت امام خمینی (ره) اهمیت داشته میراث بزرگ انقلاب اسلامی و حرکت آن بر مبنای اهداف و آرمانهای حضرت امام و انقلاب اسلامی بوده و بر همین اساس شخص حضرت امام خمینی (ره) حفظ نظام جمهوری اسلامی را اعظم فرایض ارزیابی کرده و مرحله تداوم انقلاب یعنی جمهوری اسلامی را سختتر از مرحله انقلاب تلقی میکند.
اکبر اسدی بیان کرد: سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام و اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) هدف نبود، بلکه ابزاری برای انجام وظایف دینی، احقاق حقوق مظلومان و برقراری عدالت اجتماعی است.
رئیس جهاددانشگاهی استان کردستان عنوان کرد: نهضت بزرگ امام خمینی با الطاف الهی و رهبری رهبر معظم انقلاب و حمایت و پشتیبانی مردم عزیز ایران در مسیر تحقق آرمان و اهداف بلند انقلاب اسلامی پیش از پیش حرکت کرده و اینک در آستانه آزمونی بزرگ و خلق حماسهای دیگر و شرکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است
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