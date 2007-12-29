بیماری مزمن التهاب روده در زنان حادتر از مردان است

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از محققان مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا با بررسی اطلاعات جمع آوری شده توسط کنسرسیوم ثبت بیماریهای التهابی روده که به مدت سه سال با کنترل حدود 550 مرد و بیش از 400 زنی که از سن 17 سالگی مبتلا به بیماری مزمن روده ای "کرون" بودند، نشان دادند که علائم این بیماری در زنان نسبت به مردان بسیار حادتر است.

بیماری "کرون"، یک نوع بیماری مزمن التهاب روده ای است که می تواند ریشه ژنتیکی داشته باشد و از هر هزار نفر یک نفر به آن مبتلا می شود.

براساس گزارش رویترز، این پزشکان علاوه بر اینکه نشان دادند که علائم بیماری کرون در زنان با شدت بیشتری بروز می یابد، کشف کردند که بسامد تاخیر در پیشرفت بیماری در مردان 6/12 درصد است که این رقم در زنان 4 درصد به ثبت رسیده است. این نتایج نشان می دهد که بیماری کرون در زنان زودتر از مردان توسعه می یابد.

به اعتقاد محققان این تحقیق، تفاوت در بروز و شدت علائم بیماری التهاب روده ای در دو جنس زن و مرد می تواند ریشه در مکانیزمهایی داشته باشد که تاکنون ناشناخته باقی مانده اند.