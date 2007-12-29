من دیگر به قدرت تعلق ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، کاسترو در نامه ای که از او در مجمع ملی این کشور قرائت شد، اعلام کرد: در گذشته من فردی بودم که به قدرت تعلق داشتم اما زندگی دید و بینش مرا تغییر داده است.

وی که از سال 1959 کوبا را رهبری کرده است، می گوید: وظیفه اساسی من نه چسبیدن به قدرت و نه ایجاد مانع در راه روی کار آمدن جوانترها است، بلکه من بدنبال ارائه تجارب زندگی خود هستم.

کاسترو 81 ساله همچنین از مردم کوبا خواست تا از رائول کاسترو برادر 76 ساله خود که جانشین او شده حمایت کنند.

وی در نامه اش خود را یک "سوسیالیست یوتوپیایی" توصیف کرد و درعین حال ضمن حمایت از اصلاحات برادرش، رسانه های خارجی را به سبب گزارش های آنها در خصوص تعلق خاطر وی به قدرت به باد انتقاد گرفت و گفت که او زمانی به قدرت تعلق خاطر داشته، اما آن به سبب جوانی و نبود ضمیری آگاه بوده است.