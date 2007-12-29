ایجاد جامعه اسلامی جز با تأسیس حکومت اسلامی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل پیام دکتر غلامعلی حداد عادل به شرح زیر است:

برگزاری سی و هفتمین گردهمایی سالانه انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا و کانادا همزمان با عید سعید غدیر فرصت مغتنمی است تا این عید بزرگ را به همه شرکت کنندگان در این اجتماع معنوی تبریک بگویم و از برپایی این گردهمایی اظهار خوشوقتی کنم.

انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا با سابقه طولانی خود یادگار مردان با ایمان بزرگی مانند شهید دکتر مصطفی چمران است که عظمت شخصیت و همت بلند و قدرت اراده آنان در میدان وسیع انقلاب اسلامی آشکار گشت و مایه مباهات و سرافرازی ایرانیان شد. گذشت زمان درستی راه آن بنیانگذاران را بیش از پیش به اثبات رسانده است. حقیقتی روشنتر از آفتاب این است که جهان روز به روز به معنویت و ایمان به خداوند محتاجتر می شود و آرمان هایی مانند « صلح » و « امنیت » که دنیای غرب خود را مدافع آن می داند میوه درخت اخلاقند و درخت اخلاق اگر از ریشه ایمان قوت و غذا نگیرد ، می خشکد و می پژمرد ، چنانکه در دنیای امروز خشکیده و افسرده گشته است.

دوستان ارجمند ، خواهران و برادران

اینجانب که خود شانزده سال پیش به دعوت شما فرصت یافتم تا در جمع پرشور و پرنورتان حضور یابم و از نزدیک با دانشجویان و خانواده های محترم آنان سخن بگویم ، اکنون با یادآوری آن فضای الهی و معنوی به یاد ماندنی از فرصت استفاده می کنم و توجه همگان را به چند نکته مهم و اساسی جلب می کنم:

1) قرن حاضر بر خلاف قرن گذشته که قرن ناکامی های بزرگ جهان اسلام و ضعف قدرت مسلمانان و خودباختگی بسیاری از آنان در برابر ظواهر فریبنده تمدن غرب بود ، قرن بیداری مسلمانان است.

2) مهمترین مشخصه این بیداری ، این است که مسلمانان خودآگاهی یافته اند و به جستجوی هویت گمشده خویش برآمده اند . آنان می خواهند نه تنها در ژرفای دل و جان شخص خود مؤمن باشند ، بلکه می خواهند جامعه ای اسلامی داشته باشند ، جامعه ای که در همه شئون و ابعاد زندگی اجتماعی ، اسلامی باشد.

3) بارزترین و اصلی ترین وجه این جامعه اسلامی، داشتن حکومت اسلامی است. مسلمانان در جهان امروز ، روز به روز به این حقیقت واقف تر و مؤمن تر می شوند که حفظ ایمان فردی ، در جامعه غیر اسلامی اگر محال نباشد بسی دشوار است و ایجاد جامعه اسلامی ، جز با تأسیس حکومت اسلامی ممکن نخواهد گشت.

4) انقلاب اسلامی ایران که با رهبری فقیه مجاهد و مرجع بزرگوار، امام خمینی (رحمة الله علیه) به پیروزی رسید و امروزه هدایت آن در دست مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای است، نمونه اعلای این خواست عمومی مسلمانان جهان محسوب می شود و ملت مسلمان ایران افتخار می کند که با بذل جان و مال خود به پیشگاه خداوند در راه روشن بیداری مسلمانان پیشتاز و پیشاهنگ است .

5) هدف همه ما، به ویژه نسل جوان و آگاه و روشنفکر باایمان ما ، باید این باشد که از بی عدالتی ها و آشفتگی های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مفسده های اخلاقی جهان امروز عبرت بگیریم و به اسلام و قرآن چنگ زنیم و همت کنیم و بپاخیزیم تا تمدن اسلامی را بر پایه فرهنگ و اعتقادات و احکام نورانی اسلام ، از نو بنا کنیم.

6) اکنون وقت آن است که فرصت پدید آمده در زمانه خود را مغتنم شماریم و دست به دست هم دهیم و هواهای نفسانی و وساوس شیطانی را زیر پا نهیم و همه توش و توان خود را به کار گیریم و با نیروی ایمان و ابزار دانش و آگاهی ، به برپایی این تمدن مدد رسانیم و چراغ افروخته بیداری مسلمانان را پرفروغ تر سازیم. مهم آن است که بدانیم هرکس ، هرکجا هست وظیفه دارد در برابر هجوم بی امان و گسترده دشمنان اسلام از پدیده پربرکت و حیات بخش بیداری اسلامی دفاع کند و به نگهبانی ازآن ،که امروزه آماج انواع تهمت ها و دستخوش پیچیده ترین فتنه ها شده است برخیزد.

اکنون در این گردهمایی که سه نسل دیروز و امروز و فردا را در کنار هم گردآورده است ، جا دارد همگان این آیه مبارک قرآنی را نصب العین خود قرار دهیم که می فرماید :

"قل انما اعظکم بواحدة ، أن تقوموا لله مثنی و فرادی ، ثم تتفکروا"

ای پیامبر ، بگو من به شما تنها یک پند می دهم و آن این است که دو به دو یا به تنهایی برای خدا بپاخیزید و سپس بیندیشید.

و از خداوند بخواهیم دلهای ما را با یکدیگر مهربانتر سازد و ما را رهرو راه مسلمانانی قرار دهد که در طول چهارده قرن گذشته ، این دین حنیف را با فداکاری ها و مجاهدت های خود مدد کرده اند ، و جا دارد همه با هم از دل و جان این آیه قرآن را با ایمان به حقیقت آن به زبان آوریم و بخوانیم که :

"ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا غلّاً للذین آمنوا ، ربنا ، انک رؤوفّ الرحیم"

بارخدایا ، از ما در گذر و نیز از آن برادران ما که در ایمان بر ما سبقت جسته اند و در دلهای ما کینه ای نسبت به آنان که ایمان آورده اند باقی مگذار ،بارخدایا ، این توئی که رئوف و مهربانی.

در پایان وظیفه خود می دانم سلام و درود خود را به حضور همه برادران و خواهران ایمانی و ایرانی خود در این گردهمایی تقدیم کنم و برای همگان از درگاه خداوند بزرگ توفیق و سعادت این جهانی و آن جهانی مسئلت نمایم.