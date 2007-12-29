پدر ادبیات اروپای شرق درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جان کروس معروف به "پدر ادبیات اروپای شرق" پس از طی یک دوره بیماری طولانی مدت درگذشت.

جان کروس نویسنده رمان معروف "دیوانه سزار" در سال 1920 در تالین متولد شد و تحصیلاتش را در سال 1945 در رشته حقوق به پایان رساند. او سپس به تدریس در مدرسه مشغول شد. وی یک بار در سال 1944 به مدت شش ماه به اسارت نازیها درآمد و بعد در سال 1946 در شوروی دستگیر و به اردوگاه گولاگ فرستاده شد. سپس در سال 1954 از گولاگ آزاد شد و به استونی برگشت و کار نویسندگی را به صورت حرفه ای شروع کرد.

کروس اولین اثر خود را در سال 1970 با عنوان "میان دو طاعون" منتشر کرد. دو سال بعد رمان تاریخی معروف خود را با نام دیوانه سزار راهی بازار کرد که با استقبال خوبی مواجه و در مدتی اندک به بیش از 20 زبان ترجمه شد. وی تا سال 2003 حدود 10 مجموعه شعر و داستان منتشر کرد که از جمله آنها می توان "پسران ویکمن"، "توطئه و چند داستان دیگر" و... را نام برد.

وی علاوه بر اینکه چندین دوره از شانسهای نوبل ادبی محسوب می شد، چند جایزه معتبر ادبی ملی و بین المللی را دریافت کرد که از جمله آنها می توان به جایزه بین المللی شعله طلایی در سال 1990 اشاره کرد.