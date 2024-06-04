قیام ۱۵ خرداد سندی از آگاهی مردم ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۵ خرداد است روزی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی ایران، در این روز تاریخی ماهیت رژیم وقت بر همگان آشکار شد هرچند موجب داغدار شدن خانواده ایران شد اما پیامدهای زیادی دربرداشت.

انسجام گروه‌ها و حرکت آنها در یک مسیر و با یک هدف سرنگونی و اعلام مخالفت آشکار علیه یک رژیم طاغوتی ارزنده‌ترین هدف در این روز بود. هر چند این قیام ظاهراً سرکوب شد اما بنیان تأثیرات بلندمدت کشور در بعد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حکومت‌داری شد.

کشتار وحشیانه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ آتش زیر خاکستر انقلاب ۵۷ بود که در سال‌های پیروزی انقلاب شعله آن دودمان عاملان آن را به آتش کشید. در حقیقت این قیام نقطه عطف انقلاب اسلامی بود که با حضور گسترده زنان و مردان شجاعی که از بیداد و ستم حاکمیت خسته شده بودند.

قیام ۱۵ خرداد نشأت گرفته از ایمان و اخلاص مردم بود

روحانی اهل سنت کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیام ۱۵ خرداد نشأت گرفته از ایمان و اخلاص مردم بود، گفت: ۱۵ خرداد به دلیل اینکه خبر دستگیری امام عظیم الشان انقلاب اعلام شد شکل گرفت و با وجود اینکه وسایل اطلاع رسانی و ارتباطی ضعیف بود اما در نهایت خبر منتشر شد و همه مردم دور خانه امام در قم گرد هم آمدند.

ماموستا مختار فرجی بیان کرد: مردم خواستار آزادی امام شدند و به سرعت خبر به تهران و ورامین رسید و قیام شکل گرفت که رژیم مجبور بود دست به کشتاری بزند که آمار دقیق کشته‌ها معلوم نیست.

وی اذعان کرد: تخمین زده شده که ۴ تا ۱۵ هزار نفر به احتمال زیاد در این قیام کشته شوند اما رئیس سازمان اطلاعاتی کشور در آن زمان با کوچک جلوه دادن اتفاق اعلام کرد ۲۰۰ نفر کشته شدند.

ماموستا فرجی بیان کرد: رژیم اعلام کرد عده‌ای با آهن و آجر به مراکز نظامی حمله کردند و سرکوب شدند و چند سرباز و افسر را مجروح کردند و رژیم اطمینان پیدا کرد که قدرت و حرکت از مردم صلب شده است.

وی ادامه داد: اما در واقعیت خروش و جوشش مردم همراه با ایمان و اخلاصی که داشتند مساله بزرگی بود که همه مطبوعات و رسانه‌ها در مورد آن بحث کردند.

ماموستا فرجی تصریح کرد: اما این قیام موجب ایجاد انسجام بین مردم و روحانیت شد و برنامه‌ها انسجام یافت و هدف نهایی ترسیم شد تا مردم سرانجام به انتهای خط رسیدند و انقلاب ۵۷ شکل گرفت.

۱۵ خرداد روز ماندگار تاریخ آزادی بود

کارشناس برنامه‌ریزی و امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۱۵ خرداد مبدا خیزش و جوشش نهضت عظیم اللهی و روز سرنوشت ساز و ماندگار تاریخ آزادی و آزادگی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌محسن منتشلو بیان کرد: ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ جوشش فرهنگ و مکتب آزادگی و آزادی و عزت مداری و نقطه شروع انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی بود.

وی افزود: این روز تاریخی با حماسه سازی مردم شریف شهر مقدس قم آغاز شد و جرقه یک حرکت عظیم در قالب یک نهضت ارزشمند به رهبری شخصی از سلاله پاک پیامبر رحمت و مهربانی زده شد.

کارشناس برنامه‌ریزی و امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: در یک کلام می‌توان ۱۵ خرداد را آغاز حرکت نهضت خمینی نامید و مردم قم در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در راستای حمایت و اطلاعت از ولایت فقیه با عظمی راسخ و مشت‌های گره کرده و کوبنده در اعتراض به اعمال و عوامل جنایتکارانه رژیم طاغوت وارد صحنه سیاسی و اجتماعی کشور شدند و برگ زرینی بر کارنامه پر افتخار خود افزودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتشلو بیان کرد: در پی سخنرانی طوفانی و روشنگرانه امام راحل عظیم الشان در ۱۳ خرداد ۴۲ عوامل حکومت شاهنشاهی در ۱۵ خرداد ۴۲ به منزل امام در قم یورش برده و ایشان را دستگیر کردند و به زندانی در تهران منتقل کردند و زمانی که خبر دستگیری امام عزیز به گوش مردم قم رسید مردم مسلمان و انقلابی قم به نشانه اعتراض از خانه‌های خود بیرون آمدند و در حمایت از رهبرشان فریاد برآوردند.

وی اذعان کرد: همزمان با مردم قلم ملت آگاه ایران نیز وارد صحنه شده و تظاهرات عظیم مردم باعث وحشت رژیم شد و برای سرکوب این قیام تاریخی دست به صلاح بردند و هزاران نفر از انقلابیون به خاک و خون کشیده شدند که روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.

امام راحل با سیاست‌های ظالمانه رژیم طاغوت مخالفت کرد

امام جمعه اهل سنت شهرستان قروه هم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: پس از مخالفت‌های امام خمینی با سیاست‌های ظالمانه رژیم و بعد از دستگیری و زندانی شدن ایشان این قیام شکل گرفت.

ماموستا عزیز امیری گفت: این قیام در حمایت از امام خمینی (ره) بود و در نهایت با رهبری و هدایت ایشان منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.

وی بیان کرد: حضرت امام خمینی از راه دور ابتدا در عراق و بعد پاریس توانست مردم را هدایت کند و رژیم شاهنشاهی را با حمایت مردمی درهم شکند.

ماموستا امیری اذعان کرد: شهدای پانزده خرداد با نثار خون خود راه قیام برای سال‌های بعد را باز کردند.

قیام ۱۵ خرداد ریشه در جایگاه اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی بی‌نظیر مرجعیت و روحانیت بود انقلاب اسلامی ایران، یک تحول سیاسی ممتاز و متفاوت بود از جنس مردم و حضورشان بود.

جرقه انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل زده شد و قیام ۱۵ خرداد به عنوان سرآغاز جدی انقلاب مردمی شد که خروش آن پیدا و پنهان در سال ۵۷ به ثمر رسید.

این رویداد تأثیر گذار در انقلاب اسلامی ابعاد مختلفی داشت که مهمترین مقطع فکری و حرکتی کشور به وسیله مردم بود و زمینه تحولات بعدی در دهه‌های بعد شد، هر چند امام خمینی (ره) گام اصلی برای این انقلاب برداشت اما در نهایت حضور گستره و وسیع مردم ورق‌های پایانی کتاب رژیم طاغوتی را به آخر رساند.

امام‌خمینی هم روز پانزده خرداد را «یوم‌الله» خواند، و قیام مردم را مایه رشد آنان، نقطه عطف تاریخ و خمیرمایه نهضت اسلامی خواند. ایشان با نفی ملی‌بودن قیام پانزده خرداد، آن را قیامی قرآنی و اسلامی نامید که شهادت‌طلبی مردم آن را پدیدآورد.