استفاده ۲۳۰ مرکز پزشکی در کشور از محصولات رادیوداروهای ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی ظهر سه‌شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: فناوری هسته‌ای یکی از علوم و فنونی است که شکافنده مرز علم و دانش است که تأثیرات همه‌جانبه و گسترده‌ای را در پیشرفت علم، فناوری و صنعت ایجاد می‌کند.

وی افزود: از بدو ورود جمهوری اسلامی ایران به صنعت هسته‌ای همواره جبهه استکبار با این مسئله مخالفت، مقابله و مبارزه کرده و از همه ابزارها و امکانات خود هم بهره گرفته که اجازه ندهد ایران به این فناوری مجهز شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: اما با لطف الهی، هدایت‌های داهیانه مقام معظم رهبری، تلاش و کوشش مؤمنانه، عالمانه و عاشقانه دانشمندان این عرصه، امروز کشور در فناوری هسته‌ای به یک ترازی رسیده که همپای کشورهای قدرتمند قرار گرفته است و این یک امر قدرت‌ساز و اقتدار آفرین است.

اسلامی عنوان کرد: در دولت سیزدهم و در راستای سند تحول دولت به موفق شدیم یک نقشه راه جدیدی را برای اینکه صنعت هسته‌ای گسترده‌تر دنبال شود، قانون اقدام راهبردی شتابان‌تر اجرا شود و تأثیرات آن را در زندگی مردم پدیدار کنیم، در قالب یک سند راهبردی در دستور کار قرار گرفت و در ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ با دستور رئیس‌جمهور سند رونمایی شد.

وی خاطرنشان کرد: چند محور مهم در سند راهبردی وجود دارد که احداث ۲۰ هزار مگاوات برق اتمی و پرتودهی ازجمله محورهای آن هستند.

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: دنیای مدرن چند دهه است که از پرتوها در حوزه امنیت و سلامت غذاها استفاده می‌کند، اما در ایران نسبت به این اقدام مهم اقدامی صورت نگرفته بود تا اینکه در دولت سیزدهم بر اساس مطالعات جامعی که انجام گرفت در دستور کار قرار گرفت، نقاط و مکان‌ها براساس مطالعه شناسایی شد و در یک شبکه دانش‌بنیانی با بخش خصوصی در قالب طراحی، مهندسی و ساخت پیگیری می‌شود.

اسلامی بیان کرد: ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌شود، براساس آمار رسمی ۳۰ درصد این تولیدات ضایعات و دوریز سالانه است که باعث لطمه پایدار به اقتصاد خانواده و جامعه می‌شود، پرتودهی گاما در ابتدای امر از محصولات آفت‌زدایی می‌کند و همچنین آفت‌پذیری آن را از بین خواهد برد که به تبع ماندگاری آن بیشتر می‌شود.

وی تاکید کرد: پرتودهی همچنین موانع برای صادرات، ازجمله بازگشت محصولات از مرزها و کشورهای مقصد را نیز برطرف می‌کند.

افتتاح ۷ مرکز پرتودهی در کشور

رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: ما هفت مرکز پرتودهی را در کشور افتتاح خواهیم کرد، کل سامانه‌های مبدل پرتو ساخت داخل کشور است.

اسلامی افزود: در استان چهارمحال و بختیاری که بیش از یک میلیون تن محصول کشاورزی وجود دارد، با وجود اینکه مرکز پرتودهی گاما وجود داشته اما عملاً هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شد، محصولات زیادی در این استان وجود دارد که اگر مرکز شارپرتو بخواهد آنان را پرتودهی کند باید از همه ظرفیت خود استفاده کند و جوابگو نخواهد بود.

وی ادامه داد: برای مثال محصولی چون سیب‌زمینی اگر پرتودهی شود تا چهار ماه ماندگاری دارد و هیچ گونه تغییر رنگ و جوان‌زنی نخواهد داشت.

رئیس سازمان انرژی اتمی عنوان کرد: در بخش سلامت حدود یک میلیون نفر در کشور از محصولات رادیودارو استفاده می‌کنند، رادیوداروها تولیدات سازمان انرژی اتمی هستند و تنها شرکتی که این رادیوداروها را تولید می‌کند و همچنین بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه دارو و سلامت فعالیت می‌کنند، توسط آمریکا تحریم است.

اسلامی خاطرنشان کرد: اگر صنعت هسته‌ای نداشتیم، اگر سوخت هسته‌ای تولید نمی‌کردیم، اگر غنی‌سازی اورانیوم انجام نمی‌شد حتماً نمی‌توانستیم رادیودارو هم تولید کنیم.

وی اضافه کرد: ۲۳۰ مرکز پزشکی در کشور از محصولات رادیوداروهای ساخت داخل استفاده می‌کنند که این روند در حال توسعه است.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: نکته مهم‌تر این است که ابزار کل صنایع کنترل فرایندی که در صنایع بزرگ است وجود دارد از صنایع اتمی تولید می‌شود، همه خطوط پتروشیمی، سیمان، فولادها، صنایع سلولوزی و… از نوع تکنولوژی هسته‌ای است که همه را تحریم کرده بودند، در سه سال گذشته سازمان انرژی اتمی به این مهم ورود کرده ابتدا به مدد صنعت هسته‌ای خطوط تولید را تعمیر کرده، سپس به تولید قطعات جدید روی آورده و امروز همه صنایع بزرگ پالایشگاهی و غیر پالایشگاهی از این صنعت استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: بر اساس سند برنامه توسعه‌ای در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵۰ دستاورد دانشی، فناورانه و صنعتی به دست آوردیم.