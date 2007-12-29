به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینما شهر اعلام کرد سینماهای بازسازی شده از سوی این موسسه در سال 86 همگی پس از بازگشایی رضایت سینماروها و مخاطبین را به همراه داشته‌اند. سینماهای پایتخت تهران، آسیا شیراز، بهمن شهرکرد، آزادی بابل، قدس همدان و آزادی لنگرود برخی از سینماهایی هستند که بازسازی آنها به اتمام رسیده است.





سینما پایتخت تهران قبل و بعد از بازسازی

پروژه‌های در حال انجام این موسسه عبارتند از سینماهای قدس بیرجند، فرهنگ خمینی‌شهر، هلال احمر بندرانزلی، استقلال زنجان، قیام شیراز، جوان 2 تهران، بهمن سنندج (بازسازی کامل و تبدیل به سه سالن)، بهمن قزوین و جوان 3 تهران (هر دو تازه تأسیس) که عملیات بازسازی آنها در حال انجام است و به تدریج تا پایان سال بازگشایی می شوند.

در خصوص سینماهای آفریقا اهواز، استقلال خرم آباد، شاهد تهران، فرهنگ ساری و 29 بهمن تبریز نیز کارشناسی، اقدامات اولیه و تهیه نقشه های اجرایی انجام شده و به تدریج به مرحله بازسازی می رسند.