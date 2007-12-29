۸ دی ۱۳۸۶، ۱۶:۴۹

سینما شهر سینماهای کشور را بازسازی می‌کند

کار بازسازی 9 سینمای کشور به همت موسسه سینما شهر در حال انجام است و پنج سینمای دیگر به زودی به مرحله بازسازی می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موسسه سینما شهر اعلام کرد سینماهای بازسازی شده از سوی این موسسه در سال 86 همگی پس از بازگشایی رضایت سینماروها و مخاطبین را به همراه داشته‌اند. سینماهای پایتخت تهران، آسیا شیراز، بهمن شهرکرد، آزادی بابل، قدس همدان و آزادی لنگرود برخی از سینماهایی هستند که بازسازی آنها به اتمام رسیده است.



سینما پایتخت تهران قبل و بعد از بازسازی

پروژه‌های در حال انجام این موسسه عبارتند از سینماهای قدس بیرجند، فرهنگ خمینی‌شهر، هلال احمر بندرانزلی، استقلال زنجان، قیام شیراز، جوان 2 تهران، بهمن سنندج (بازسازی کامل و تبدیل به سه سالن)، بهمن قزوین و جوان 3 تهران (هر دو تازه تأسیس) که عملیات بازسازی آنها در حال انجام است و به تدریج تا پایان سال بازگشایی می شوند.

در خصوص سینماهای آفریقا اهواز، استقلال خرم آباد، شاهد تهران، فرهنگ ساری و 29 بهمن تبریز نیز کارشناسی، اقدامات اولیه و تهیه نقشه های اجرایی انجام شده و به تدریج به مرحله بازسازی می رسند.

