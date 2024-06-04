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۱۵ خرداد ۱۴۰۳، ۱۹:۰۲

بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه؛

داروخانه‌ها به زودی پولدار می شوند/ واریز ۴۰۰۰ میلیارد از مطالبات

داروخانه‌ها به زودی پولدار می شوند/ واریز ۴۰۰۰ میلیارد از مطالبات

داروخانه‌های بخش سرپایی در کشور، به زودی از محل ارز دارو، بخشی از مطالبات خود را دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آنچه در مذاکرات رئیس انجمن داروسازان ایران با رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، بخشی از مطالبات داروخانه‌ها از محل ارز دارو به حساب آنها واریز می‌شود.

آن طور که محمد پیکان‌پور رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، وعده داده است؛ به زودی ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها از طرح دارویار، به حساب آنها واریز می‌شود.

بر همین اساس، ۱۷۰۰ میلیارد از مطالبات داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی و ۱۶۰۰ میلیارد آن از بیمه سلامت خواهد بود.

بنابر این گزارش، ۲۵۰ میلیارد تومان از طرح دارویار نیز از بیمه نیروهای مسلح است که به زودی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب داروخانه‌ها واریز خواهد شد.

کد مطلب 6127376
حبیب احسنی پور

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