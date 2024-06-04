به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آنچه در مذاکرات رئیس انجمن داروسازان ایران با رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، بخشی از مطالبات داروخانه‌ها از محل ارز دارو به حساب آنها واریز می‌شود.

آن طور که محمد پیکان‌پور رئیس اداره سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، وعده داده است؛ به زودی ۴,۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها از طرح دارویار، به حساب آنها واریز می‌شود.

بر همین اساس، ۱۷۰۰ میلیارد از مطالبات داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی و ۱۶۰۰ میلیارد آن از بیمه سلامت خواهد بود.

بنابر این گزارش، ۲۵۰ میلیارد تومان از طرح دارویار نیز از بیمه نیروهای مسلح است که به زودی از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها به حساب داروخانه‌ها واریز خواهد شد.