بحرانی ترین سال مشرف / وداع تلخ ایالت سند با بی نظیر بوتو

ناآرامی های پاکستان که با برکناری قاضی چودری شدت یافت؛ با بازداشت "قاضی حسین احمد" رهبر جماعت اسلامی پاکستان به همراه هفت نفر دیگر از رهبران مخالف دولت در اسلام آباد که در آخرین روزهای اسفند ماه گذشته دستگیر شدند؛ وارد دور تازه ای شد.

قاضی "افتخار محمد چودری" رئیس دادگاه عالی پاکستان

در پی صدور دستور رئیس جمهوری پاکستان در برکناری رئیس دادگاه عالی این کشور،بحران قضایی در این کشور شکل گرفت و بسیاری از رهبران مخالف ضمن ابراز همبستگی با افتخار محمد چودری رئیس دادگاه عالی پاکستان، خواستار برگزاری تظاهرات در برابر دادگاه عالی شدند، اما بیش از سه هزار نیروی امنیتی مستقر در اسلام آباد و یکهزار نیروی کمکی که از خارج پایتخت به این شهر منتقل شدند؛ با استفاده از گاز اشک آور درصدد متفرق کردن تظاهرات برآمدند.

شایعات بازگشت بوتو به پاکستان

این آشوبها در حالی ادامه داشت که منتشر شدن خبرهایی درباره احتمال بازگشت "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان به این کشور که از سال 1999 در تبعید به سر می برد؛ سبب شکل گیری جوی جدید در پاکستان شد.

در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست در اولین روزهای فروردین ماه سال جاری با ارئه گزارشی درباره بوتو سخن از بازگشت رهبر بزرگترین حزب سیاسی پاکستان به این کشور به میان آورده بود.

روزنامه واشنگتن پست با بیان این مطلب نوشت : با برکناری بازرس ویژه رسیدگی کننده به پرونده فساد مالی "بی نظیر بوتو" نخست وزیر اسبق پاکستان، این خبر که "پرویز مشرف" برای پایان دادن به انتقادها و تظاهرات چند هفته اخیر بر ضد عملکرد دولت، در صدد نزدیک شدن به نخست وزیر سابق این کشور است، شکل جدی تری به خود گرفت.

صحنه ای از تجمع هوادارن بوتو در خیابانهای پاکستان

به نوشته این روزنامه، این خبر زمانی شکل حیاتی به خود می گیرد که بدانیم بوتو رهبر "حزب خلق پاکستان" بزرگترین حزب سیاسی موجود در این کشور بوده و حزب خلق یکی از منتقدان سیاستهای دولت پاکستان محسوب می شود.

اما انتشار این خبر نیز نتوانست تا آن حدی که مشرف انتظار آن را داشت؛ شدت ناآرامیهای پاکستان را کاهش دهد و مردم این کشور ماه اردیبهشت را نیز در حالی به پایان رساندند که شهرهای پاکستان همچنان شاهد درگیری طرفداران چودری با نیروهای امنیتی پاکستان بودند.

آغاز بحران مسجد لعل

اوضاع پاکستان به همین منوال پیش می رفت و همزمان با شدت گرفتن شایعات بازگشت بوتو به پاکستان، شهرهای این کشور نیز شاهد درگیریهای پراکنده طرفداران چودری با نیروهای امنیتی پاکستان بود تا اینکه در تیرماه با گروگان گرفته شدن چند افسر امنیتی پاکستان توسط طلاب یک مدرسه دینی در اسلام آباد به نام "مسجد لعل" (لال مسجد) بحرانی جدید در پاکستان آغاز شد.

"عبدالرشید قاضی" رهبر طلاب ابن مسجد محسوب می شد و رابطه نزدیکی با "ایمن الظواهری" مرد شماره دو القاعده داشت به طوری که پس از ختم قائله این مسجد نامه های الظواهری در اتاق عبدالرشید قاضی به دست آمد.

طلاب این مسجد در تیرماه به شدت اقدامات خود افزوده و چند زن و کودک را نیز به گروگان گرفتند، تا این زمان دولت مشرف از برخورد جدی با این طلاب خودداری می کرد، اما زمانی که در تاریخ 15 تیرماه هواپیمای حامل رئیس جمهور پاکستان هدف گلوله طلاب این مسجد قرار گرفت؛ دستور محاصره مسجد لعل از سوی مشرف صادر شد.

صحنه ای از درگیری طلاب مسجد لعل با نیروهای امنیتی پاکستان

بحران مسجد لعل اسلام آباد سرانجام با حمله کماندوهای پاکستانی به این مسجد در تاریخ 20 تیرماه و کشته شدن رهبر طلاب خاتمه یافت.

زمزمه های بازگشت نواز شریف به پاکستان

با نزدیک شدن به زمان برگزازی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان زمزمه های بازگشت "نواز شریف" نخست وزیر سابق پاکستان به این کشور نیز شدت افزایش می یافت؛ نواز شریف نیز پس از به قدرت رسیدن مشرف در خارج از پاکستان در تبعید به سر می برد.

کشمکش میان دولت پاکستان و حزب مسلم لیگ شاخه نواز به رهبری نواز شریف، درباره بازگشت نخست وزیر سابق پاکستان به این کشور ادامه داشت تا اینکه دادگاه عالی پاکستان، رای به بازگشت شریف یه پاکستان داد و نواز در تاریخ 19 شهریور به پاکستان بازگشت، اما به محض ورود توسط پلیس بازداشت و سپس به عربستان بازگردانده شد.

اوضاع پاکستان در حالی به سبب خبر بازگشت شریف به این کشور و بازداشت و بازگرداندن او به عربستان، متشنج بود که در تاریخ 6 مرداد انتشار خبر مذاکره مخفیانه مشرف با بوتو در امارات، اوضاع پاکستان را بیش از گذشته ناآرام کرد.

نواز شریف در هنگام ورود به پاکستان

اوضاع پاکستان در پی انجام این اقدام از سوی دولت بار دیگر به هم ریخت و روزها و هفته های بعدی را مردم پاکستان با خبرهایی درباره احتمال تقسیم قدرت میان بوتو و مشرف و همچنین نامزدی مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پشت سر گذاشتند.

نامزدی مشرف در انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود؛ در اواسط مهرماه برگزار شود موجی از مخالفتها را در پی داشت به طوریکه 85 نماینده مجلس پاکستان در اعتراض به این اقدام مشرف از سمت خود استعفا کردند.

این انتخابات در تاریخ 14 مهر برگزار و مشرف بار دیگر به عنوان رئیس جمهور پاکستان برگزیده شد.

بوتو و شریف وارد پاکستان شدند

سرانجام پس از کش و قوس های زیاد، بوتو در 18 اکتبر(26 مهر) پس از هشت سال زندگی کردن در تبعید در دبی و در پی صدور فرمان عفو مشرف به پاکستان بازگشت.

از دیگر تحولات مهم پاکستان در این ماهها، برقراری حالت فوق العاده و ادامه مذاکرات مشرف با بوتو و اعلام نخست وزیر اسبق مبنی بر لزوم کناره گیری مشرف از ریاست ارتش پاکستان برای پیگیری ادامه مذاکرات و رسیدن به سازش می توان نام برد.

به گزارش مهر، پس از این اتفاقها و شکل گیری ناآرامی هایی در پاکستان، سرانجام شریف نیز در آذر ماه به پاکستان بازگشت.

در ماههای آبان و آذر و همچنین پس از ورود شریف به پاکستان، شاهد نزدیکی بوتو و شریف و ائتلاف حزبهای تحت رهبری آنها یعنی "حزب مردم" و حزب" مسلم لیگ شاخه نواز" باهم بودیم؛ شدت این نزدیکی به حدی بود که شایعاتی درباره شکل گیری انقلاب رنگی در پاکستان منتشر شد و حتی بوتو نیز درباره احتمال وقوع این انقلاب به مشرف هشدار داد.

نواز شریف و بی نظیر بوتو نخست وزیران پیشین پاکستان در جمع هوادارن خود در ماه گذشته

حالت فوق العاده در پاکستان که انتقادهای زیادی از آن صورت گرفته بود در تاریخ 24 آذر لغو شد و پاکستان در انتظار ورود به سال جدید و برگزاری انتخابت پارلمانی بود تا نتیجه ائتلاف بوتو و شریف را مشاهده کند.

البته درآخرین روزهای آذر ماه خبرهایی درباره وجود تهدیدهایی از سوی گروه های تندرو پاکستان مبنی بر ترور مشرف، بوتو و شریف منتشر شد.

ترور بوتو و انفجار اوضاع پاکستان



سرانجام در تاریخ 6 دی (27 دسامبر) در حالی که جهان غرب خود را برای آغاز سال نوی مسیحی آماده می کرد، بوتو که قول داده بود در صورت پیروزی در انتخابات مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد در یک حمله انتحاری در شهر راولپندی در جمع هواداران خود کشته شد.

آخرین لحظات زندگی بوتو پیش از انجام حمله انتحاری در شهر روالپندی

در پی ترور نخست وزیر اسبق پاکستان، اوضاع در این کشور بار دیگر به هم ریخت و در جریان این ناآرامیها تا کنون 100 نفر جان خود را از دست داده اند ؛ از سوی دیگر با این ترور سرنوشت انتخابات پارلمانی پاکستان و شرکت حزب تحت رهبری بوتو در آن نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفت و کمیته برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان نیز اعلام کرد که در تاریخ اول ژانویه 2008 تشکیل جلسه می دهد تا درباره برگزار شدن یا نشدن انتخابات پارلمانی که قرار بود 8 ژانویه ( 18 دی ) برگزار شود تصمیم گیری کند.

آخرین روز 2007 برای مردم پاکستان

پاکستان در آخرین روزهای پایان سال 2007 نیز شاهد ناآرامیها و برگزاری نشست حزب مردم برای تعیین رهبر جدید و تصمیم گیری درباره شرکت کردن و یا نکردن در انتخابات پارلمانی بود که در این نشست پسر 19 ساله بوتو جانشین مادر خود به عنوان رهبر حزب مردم شد و این حزب اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی شرکت می کند.

به گزارش مهر، مردم پاکستان در سال 2007 در حالی با این بحرانها دست به گریبان بودند که تحرکات قبایل شبه نظامی در مناطق مرزی این کشور با افغانستان نیز یکی از چالشهای دولت مشرف در این سال محسوب می شد به طوری که در سال 2007 هروزه خبرهایی درباره درگیری این قبایل با نیروهای امنیتی پاکستان منتشر می شد.