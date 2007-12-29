به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بن علوی وزیر امور خارجه پادشاهی عمان که برای دیداری رسمی در تهران به سر می برد با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون همکاری های دو جانبه و اوضاع منطقه ای گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط ممتاز دو کشور ایران و عمان افزود: اراده سیاسی سران دو کشور و وجود مشترکات فراوان باعث شده که همه طراحی های انجام گرفته برای گسترش روابط طی یکساله گذشته از جمله پروژه انتقال گاز ایران به عمان، حضور پیمانکاران با تجربه ایرانی در پروژه های عمان و افزایش سطح تجارت در قالب کالا و ترانزیت و افزایش سطح 200 میلیون دلار تراز تجاری به یک میلیارد دلار به مرحله نهایی برسد.

متکی تصریح کرد: درکنار روابط خوب سیاسی که به صورت رایزنی مستمر بین مقامات دو کشور صورت می گیرد افزایش سطح روابط اقتصادی برای تکمیل روابط همه جانبه از اقدامات اساسی دو کشور برای استفاده از همه ظرفیت ها می باشد.

در این دیدار یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز با اشاره به روابط خوب و برادرانه دو کشور گفت: تمام رایزنی ها و دیدارهای دو جانبه همواره در جهت منافع دو کشور و مصلحت منطقه بوده و ایران برای حفظ ثبات و امنیت در منطقه از هیچ کوششی فروگذارنبوده وهمواره به دنبال ایجاد اعتماد، محبت و دوستی با کشورهای منطقه بوده است.

وی افزود: شرکت ریاست جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در تداوم جو اعتماد سازی در حقیقت باعث ایجاد امید برای گسترش روابط جمعی در منطقه گردید.

در این دیدار مسائل منطقه ای اوضاع لبنان، عراق و فلسطین مورد بحث و بررسی وزرای خارجه دو کشور قرار گرفت.