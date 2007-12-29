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۸ دی ۱۳۸۶، ۱۸:۱۷

پتریوس :

پیشرفتهای عراق مرهون کمکهای همسایگان این کشور است

پیشرفتهای عراق مرهون کمکهای همسایگان این کشور است

فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق، اعلام کرد که پیشرفتهای امنیتی که در ماه های جاری در این کشور مشاهده شده مرهون کمکهایی است که از سوی همسایگان عراق بویژه ایران در این راه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیوید پتریوس" در سخنرانی آخر سال خود در جمع خبرنگاران در بغداد گفت: اعراب سنی القاعده مهم‌ ترین دشمن در عراق به شمار می‌ روند زیرا آنها تلاش می ‌کنند خشونت فرقه ‌ای را در این کشور به راه بیاندازند.

پتریوس همچنین پیشرفت امنیتی در عراق را مرهون کمک همسایگانی نظیر ایران دانست و از اقدامات سوریه و عربستان سعودی به خاطر تلاش برای سرکوبی جنگجویان خارجی قدردانی کرد.

فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق درباره شرایط کلی امنیتی در این کشور اظهار داشت که روند کاهش خشونتهای فرقه ‌ای در بسیاری از مناطق شکننده و قابل بازگشت به سابق است.

پتریوس افزود: موفقیت عادی ‌سازی وضعیت در عراق به کندی پیش می ‌رود و به طور نامنظم با عقب ‌نشینی و پیشرفت همراه است. مبارزات دشوار در این کشور اجتناب ‌ناپذیر خواهد بود و برای پیشرفت در این مسیر به روزها و هفته‌ های بیشتری نیاز است.

 

کد مطلب 612759

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