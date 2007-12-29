مخالفت اسرائیل با عبور حجاج فلسطینی از گذرگاه رفح/ هشدار حماس درباره اوضاع ناگوار حجاج سرگردان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، در پی مخالفت حجاج فلسطینی برای بازگشت به نوارغزه از طریق گذرگاه کرم ابوسالم و درخواست از مصر برای بازگشایی گذرگاه رفح، مسئولان مصری 11 مرکز برای پناه دادن به دو هزار و 200 حجاج فلسطینی در مرزهای نوارغزه برپا کرده اند.

لازم به ذکر است که رژیم اسرائیل از ژوئن سال 2007 در پی کنترل حماس بر نوارغزه گذرگاههای این منطقه را بسته است و از دولت مصر خواسته است که حجاج فلسطینی از طریق گذرگاه کرم ابوسالم که تحت کنترل این رژیم است به اراضی فلسطینی بازگردند.

از سوی دیگر خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، نیز گزارش داد: جنبش حماس امروز در بیانیه ای ضمن هشدار به اوضاع حجاج فلسطینی سرگردان در مرزهای نوارغزه به ویژه با وجود سرمای هوا، از تمامی طرفهای ذیربط خواست تا تمامی تلاش خود را برای بازگشت حجاج فلسطینی به کار گیرند.

در این بیانیه آمده است: بازگشت حجاج فلسطینی در گروی تلاش دولتهای مصر و اردن است.

در پایان از اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی و تمامی نهادهای حقوقی جهان خواسته شده است که برای پایان بخشیدن به مشکلات حجاج فلسطینی، رژیم اسرائیل را تحت فشار قرار دهند.