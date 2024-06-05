  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۰

یک مقام مسوول در محیط زیست زنجان:

هوای زنجان برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای زنجان برای گروه‌های حساس ناسالم است

زنجان-کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست زنجان گفت: شاخص کیفی هوای این استان عدد ۱۲۳ بوده و برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم است.

الناز هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای استان زنجان ناسالم است، گفت: شاخص کیفی هوای استان ۱۲۳ بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی با بیان اینکه انتشار ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از ۱۰ میکرون متأثر از پدیده گرد و غبار در استان موجب آلایندگی هوای مناطق مختلف استان شده است، اظهار کرد: با توجه به ناسالم بودن هوا افرادی که بیماری‌های قلبی و ریوی دارند در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با بیان اینکه شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است، تاکید کرد: شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.

کد مطلب 6127672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها