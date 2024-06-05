الناز هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هوای استان زنجان ناسالم است، گفت: شاخص کیفی هوای استان ۱۲۳ بوده و برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی با بیان اینکه انتشار ذرات معلق در هوا با قطر کمتر از ۱۰ میکرون متأثر از پدیده گرد و غبار در استان موجب آلایندگی هوای مناطق مختلف استان شده است، اظهار کرد: با توجه به ناسالم بودن هوا افرادی که بیماری‌های قلبی و ریوی دارند در حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، با بیان اینکه شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است، تاکید کرد: شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.