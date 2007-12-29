آماده باش نیروهای عراقی در سالگرد اعدام صدام / بازداشت 34 نفر در مرکز و شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، نیروهای امنیتی عراق فردا در حالت آماده باش کامل به سر خواهند برد.

این حالت آماده باش برای جلوگیری از وقوع خشونت و ناآرامی درعراق در آستانه نخستین سالگرد اعدام "صدام حسین" دیکتاتور سابق این کشور صورت می گیرد.

نیروهای ارتش و پلیس عراق در این زمینه از صبح امروز در منطقه الدوره در استان صلاح الدین منع عبور و مرور اعلام کرده اند.

خبر دیگر اینکه یک منبع امنیتی عراق امروز از ترور نافرجام "سعید احمد عبدالله" مدیر اطلاع رسانی استان نینوا در شرق موصل خبر داد.

وی بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس زخمی شد. در این حادثه یک پلیس عراقی کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.

پایگاه اینترنتی اصوات العراق نیز گزارش داد که ارتش آمریکا امروز در بیانیه ای اعلام کرد: نظامیان آمریکایی سه تروریست را به قتل رسانده و 34 نفر دیگر را در مرکز و شمال عراق بازداشت کرده اند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد: "قاسم عطا" سخنگوی طرح امنیتی بغداد از در اختیار داشتن و کشف سلاح و مواد منفجره متعلق به پسر "عدنان الدلیمی" رهبر جبهه التوافق عراق خبر دادند.

به گفته عطا، تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

لازم به ذکر است نیروهای امنیتی عراق 43 نفر از نگهبانان مقر الدلیمی از جمله پسر 38 ساله وی را در اواخر ماه نوامبر بازداشت کردند. این افراد به خاطر کشف دو خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی مقر وی بازداشت شدند.