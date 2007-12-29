دولت پاکستان از دامن زدن به تنشهای داخلی خودداری کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود اعلام کرد: ترور"بی نظیر بوتو" نباید باعث شود تا انتخابات پارلمانی پاکستان به تعویق بیافتد.

در همین رابطه "میخائیل کامینن" سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه نیز در مصاحبه با شبکه خبری "وستی 24" گفت: ما امیدواریم که اسلام آباد در مسیر قانونی حرکت کرده، انتخابات را در زمان مقرر برگزار کرده و از دامن زدن به تنشها پرهیز کند.

به گزارش مهر، آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نیز از دولت پاکستان خواسته اند تا انتخابات پارلمانی را در تاریخ 8 ژانویه برگزار کند.

در همین رابطه از پاکستان نیز خبر می رسد که در ناآرامیهای آغاز شده پس از ترور بی نظیر بوتو تا کنون دست کم 38 نفر کشته شده و در جریان این ناآرامیها میلیونها دلار خسارت به اموال عمومی زده شده است.