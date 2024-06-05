قتل در اهواز و دستگیری در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نادربیگی اظهار کرد: به دنبال ارجاع نیابت قضائی از دادسرای عمومی انقلاب شهرستان اهواز مبنی بر تحقیق از یک متهم در زندان به اتهام قتل، با هماهنگی مقام قضائی این فرد از زندان به پلیس آگاهی استان البرز منتقل و تحقیقات از وی آغاز شد.

وی افزود: برابر بررسی دقیق کارآگاهان پلیس آگاهی مشخص شد این متهم در سال ۱۴۰۱ به دلیل اختلافات شخصی در شهر اهواز اقدام به قتل یک شهروند با سلاح گرم نموده و با توجه به تحت تعقیب بودنش، با متواری شدن به شهر کرج در این مدت با هویت جعلی زندگی می‌کرد.

جانشین فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه متهم در سال جاری به دلیل داشتن شاکی خصوصی دستگیر و با هویت برادرش روانه زندان شده بود، اضافه کرد: با انتقال متهم به پلیس آگاهی و بازگو کردن مستندات غیر قابل انکار گردآوری شده، نامبرده چاره‌ای جز اقرار حقیقت در پیش پایش ندید و به ارتکاب قتل با سلاح گرم در سال ۱۴۰۱ در شهر اهواز اعتراف کرد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: با تکمیل پرونده متهم برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.