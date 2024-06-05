طرح رتبه بندی معلمان به همت دولت سیزدهم بعداز ۱۰ سال عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی روز چهارشنبه در سلسله نشست‌های خبری تبیین خدمات دولت مردمی که در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار شد اظهار کرد: عملیاتی کردن طرح تأثیر نمرات درسی در کنکور که چندین سال زمین مانده بود و هیچ دولتی جرأت اجرای آن را نداشت از جمله افتخارات دولت سیزدهم است.

وی با بیان اینکه نمرات درسی امسال ۵۰ درصد و سال بعد ۶۰ در کنکور تأثیرگذار خواهد بود، افزود: نمرات پایه دوازدهم در کنکور امسال و پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور سال بعد اثرگذار خواهند بود.

سعادتی دیگر اقدام دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش را رتبه‌بندی معلمان اعلام کرد و گفت: این قانون نیز بیش از ۱۰ سال بود که زمین مانده بود و دولت سیزدهم آن را عملیاتی کرد و در زمان حاضر در مرحله بازنگری است.

وی بیان کرد: پرداختن به بحث پرورش نیز در این دولت برجسته‌تر شد و حجم اعتباراتی که در آذربایجان شرقی در این حوزه هزینه شد به هیچ عنوان قابل قیاس با دولت‌های قبلی نیست به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ این اعتبارات ۱۸۰ درصد، سال بعد ۲۵ و سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸۵ بیشتر شد و در مجموع بیش از پنج برابر رشد داشت.

وی به افزایش سرانه دانش آموزی نیز در این دولت اشاره کرد و گفت: سرانه هر دانش آموز در استان در دولت سیزدهم بیش از سه برابر شده است به طوری که در سال ۱۴۰۰، ۶۲ درصد، سال ۱۴۰۱، ۲۰ درصد و سال ۱۴۰۲، ۱۷ درصد رشد داشته است.

سعادتی کار مهم دیگری که در دولت سیزدهم در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفت را ورود جدی به جبران کمبود معلم عنوان کرد و گفت در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پیش بینی می‌شد که اواخر دهه ۹۰ و تا سال ۱۴۰۵ تعداد زیادی از معلمان بازنشسته می‌شوند و این به معنی کمبود معلم در مدارس بود و با راهکاری که از سوی دولت سیزدهم ارائه شد این کمبود به چشم نیامد و هیچ کلاس درسی بدون معلم نماند.

وی ادامه داد: راهکاری که دولت برای رفع این کمبود ارائه کرد، افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و همچنین استفاده از ماده ۲۸ و فارغ التحصیلان دیگر دانشگاه‌ها در بدنه آموزش و پرورش بود.

سعادتی گفت: در آذربایجان شرقی در سه سال گذشته چهار هزار و ۷۴۲ نفر از محل ماده ۲۸ و سه هزار و ۵۹۰ نفر از فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان جذب شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش به اقدامات دولت در حوزه مدرسه سازی نیز اشاره کرد و گفت: دولت به همراه خیران همواره در کنار آموزش و پرورش در این حوزه بوده و در سه سال گذشته در استان کلاس‌های درس بسیاری افتتاح و به آموزش و پرورش تحویل شد.

سعادتی ادامه داد: تا قبل از سال ۱۴۰۰ هر روز ۲ کلاس درس و در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هر روز سه کلاس درس افتتاح و تحویل این اداره کل شد.

وی از پایین بودن سرانه فضای آموزشی در تبریز نسبت به میانگین استانی خبر داد و گفت: توجه زیادی برای رفع این کمبود در این کلانشهر انجام شده و اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس با کمک خیران در زمینه مدرسه سازی در این شهر تلاش زیادی کرده است.

سعادتی به مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور شهید به استان در حوزه آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و گفت: در این دور از سفر ۲۵ هزار میلیارد ریال مصوب شد که ۹ هزار میلیارد ریال آن از محل مولدسازی و بقیه از اعتبارات دولتی برای مدرسه سازی در استان تأمین اعتبار خواهد شد.

وی تعداد مدارس استان را ۶ هزار مدرسه و تعداد ساختمان‌های آموزشی را در حدود هشت هزار ساختمان اعلام کرد و گفت: ۷۰ تا ۷۵ درصد این ساختمان‌ها مقاوم هستند اما حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.

سعادتی به پوشش تحصیلی بالا در این استان نیز اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دوران کرونا این رقم پایین آمده بود که با تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۹۹.۱۶ درصد رسید و تعداد اندکی از دانش آموزان واجد شرایط از تحصیل باز ماندند.

وی ادامه داد برای سال جاری نیز رساندن این عدد به ۹۹.۲ درصد هدف گذاری شده است.

سعادتی شاخص استان در دوره ابتدایی به متوسط اول را ۹۴ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم در دوره متوسطه اول به متوسطه دوم ۸۴ درصد است که در هر ۲ مورد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی به نحوه محاسبه شهری مدارس غیردولتی اشاره کرد و گفت: برخلاف سال‌های گذشته افزایش شهریه‌های مدارس غیردولتی درصدی نخواهد بود و بر اساس شاخصه‌های اعلام شده از سوی وزارت آموزش و پرورش تعیین و اعلام می‌شود.

سعادتی دریافت هرگونه مبلغ اجباری از اولیای دانش آموزان در مدارس دولتی را ممنوع اعلام کرد و گفت: این مبالغ باید به صورت کمک‌های داوطلبانه در اختیار مدرسه قرار گیرد و مدیر مدرسه نیز باید با تشکیل انجمن اولیا و مربیان و با هماهنگی آنها این مبالغ را هزینه کند.

وی در مورد بحث آسیب‌های اجتماعی موجود در مدارس استان نیز گفت: میزان آسیب‌های اجتماعی در مدارس بسیار پایین‌تر از کف جامع است اما اعتقاد ما بر این است که حتی یک مورد آسیب اجتماعی نیز در مدرسه زیاد است.

سعادتی ادامه داد: برای مقابله با هرگونه آسیب اجتماعی در مدارس، طرح غربالگری در حال انجام است و در همین راستا در ۸۰ مدرسه که در معرض خطر آسیب پذیری بیشتری بودند برنامه‌های ویژه‌ای اجرا شده است.

وی به دریافتی‌های معلمان در مدارس غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: هر معلمی که ۳۰ ساعت در هفته در یکی از مدارس دولتی تدریس کند شامل دریافت حداقل حقوق قانون کار می‌شود و مدارس غیردولتی باید از این قانون تبعیت کنند.