فرش هاي دفتر رياست جمهوري به موزه فرش ايران انتقال مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ليلا دادگر رييس موزه فرش ايران با بيان اين مطلب گفت « طبق مصوبه اي كه اوايل انقلاب به تصويب شوراي انقلاب رسيد تمام فرش هاي نفيس و موزه اي براي حفاظت و نمايش بايد به موزه فرش ايران منتقل شود.»

وي افزود : تا قبل از اين مصوبه تعداد فرش هاي موزه فرش تنها 320 تخته بود كه پس از ان با انتقال فرش هاي نفيس و ارزشمند از مكان هاي مختلف مانند مجلس شوراي ملي، استانداري ها، كاخ نخست وزيري ، وزارت امور خارجه كاخ سعد آباد و ... تعداد فرش هاي موزه زياد و در كل مجموعه غني را تشكيل داد.

دادگر گفت : رييس جمهور در حدود يك ماه پيش دستور انتقال اين فرش ها را داده است . كارشناسي آنها را نيز كارشناسان خبره شركت سهامي فرش ايران بر عهده داشتند.

رييس موزه فرش ايران گفت : علاوه بر فرش هاي دفتر رياست جمهوري كه از لحاظ هنري و فرهنگي و قدمت قابل توجه هستند تعدادي از فرش هاي كاخ سعد آباد نيز به موزه فرش منتقل مي شود.