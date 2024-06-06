  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۰:۱۹

با حضور وزیر نفت انجام شد؛

افتتاح پروژه‌های گازرسانی و خطوط انتقال در سیستان و بلوچستان

افتتاح پروژه‌های گازرسانی و خطوط انتقال در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: بزرگترین پروژه‌های گازرسانی و خطوط انتقال در استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرشکاری صبح پنج شنبه با بیان اینکه گاز به عنوان محور توسعه می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید و اشتغالزایی تأثیرگذار باشد، افزود: با نگاه ویژه دولت سیزدهم امروز پنجشنبه با حضور وزیر نفت، پنج شهر منطقه سیستان از گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: گازرسانی به استان این طرح از سال ۸۹ شروع و هم اکنون نه شهر و ۱۳۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، همزمان در ۱۷ شهر هم عملیات لوله در نقاط مختلف در حال اجراست.

وی ادامه داد: چهار نیروگاه عمده سیستان و بلوچستان شامل نیروگاه گازی زاهدان، نیروگاه گازی بمپور، نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به همراه دو صنعت کارخانه سیمان سیستان و سیمان خاش از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر شهرک صنعتی زاهدان واقع در جاده میرجاوه، شهرک صنعتی کامبوزیا، شهرک صنعتی کارگاهی زاهدان و شهرک صنعتی ایرانشهر نیز از گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی اظهار کرد: امروز، پنج شنبه با حضور وزیر نفت در زاهدان، شاهد بهره‌برداری طرح گازرسانی به پنج شهر حوزه سیستان شامل محمد آباد، ادیمی، زهک، علی اکبر و بنجار هستیم که این اقدام با اجرای خط انتقال ۳۶ اینچ از زاهدان به دوراهی دشتک و از دوراهی دشتک به منطقه سیستان در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شروع و امروز به بهره‌برداری رسید.

میرشکاری گفت: در این طرح، ۴۵ هزار خانوار در منطقه سیستان از گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد که فعلاً ظرفیت برای ۸۶ درصد خانوارها ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به توسعه گاز و حل مساله بسیار مهم انرژی واحدهای تولیدی در سیستان و بلوچستان، استقبال بیشتری توسط کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیر مجموعه شهرک‌های صنعتی را شاهد باشیم، لازمه تحقق این امر استفاده از ظرفیت‌های استانی است.

جواد اوجی وزیر نفت در آئین افتتاح این طرح‌ها گفت: گازرسانی به نه شهر و ۱۳۰ روستا از جمله مهم‌ترین پروژه‌های گازرسانی در این استان است.

وی ادامه داد: بهره‌مندی ساکنین این تعداد شهر و روستا از نعمت گاز طبیعی و سوخت پاک در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و توسعه و رفاه عمومی است.

وزیر نفت با بیان این‌که بهره‌برداری از خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که افتتاح شد، اظهار کرد: این خط لوله با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیون دلار و با هدف تأمین گاز چابهار و کنارک و صنایع عمده و بزرگ منطقه اجرا شده و نقش بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و اشتغال‌زایی خواهد داشت.

وی همچنین از آئین بهره‌برداری رسمی از ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز نیز خبر داد و گفت: ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج (شهید باقری)، نورآباد (شهید سیف‌الاسلامی)، دوراهان (شهید هلیسایی)، برازجان (شهید اخلاقی) و آرادان (شهید رفیعی راد) نیز با اعتباری بالغ بر ۲۹۴.۵ میلیون دلار، در این مراسم به بهره‌داری می‌رسند.

کد مطلب 6128523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها