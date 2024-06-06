به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میرشکاری صبح پنج شنبه با بیان اینکه گاز به عنوان محور توسعه می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تولید و اشتغالزایی تأثیرگذار باشد، افزود: با نگاه ویژه دولت سیزدهم امروز پنجشنبه با حضور وزیر نفت، پنج شهر منطقه سیستان از گاز طبیعی بهره‌مند شدند.

وی ادامه داد: گازرسانی به استان این طرح از سال ۸۹ شروع و هم اکنون نه شهر و ۱۳۰ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردارند، همزمان در ۱۷ شهر هم عملیات لوله در نقاط مختلف در حال اجراست.

وی ادامه داد: چهار نیروگاه عمده سیستان و بلوچستان شامل نیروگاه گازی زاهدان، نیروگاه گازی بمپور، نیروگاه بخار ایرانشهر و نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار به همراه دو صنعت کارخانه سیمان سیستان و سیمان خاش از گاز طبیعی بهره‌مند هستند.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر شهرک صنعتی زاهدان واقع در جاده میرجاوه، شهرک صنعتی کامبوزیا، شهرک صنعتی کارگاهی زاهدان و شهرک صنعتی ایرانشهر نیز از گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی اظهار کرد: امروز، پنج شنبه با حضور وزیر نفت در زاهدان، شاهد بهره‌برداری طرح گازرسانی به پنج شهر حوزه سیستان شامل محمد آباد، ادیمی، زهک، علی اکبر و بنجار هستیم که این اقدام با اجرای خط انتقال ۳۶ اینچ از زاهدان به دوراهی دشتک و از دوراهی دشتک به منطقه سیستان در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ شروع و امروز به بهره‌برداری رسید.

میرشکاری گفت: در این طرح، ۴۵ هزار خانوار در منطقه سیستان از گاز طبیعی بهره‌مند خواهند شد که فعلاً ظرفیت برای ۸۶ درصد خانوارها ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود با توجه به توسعه گاز و حل مساله بسیار مهم انرژی واحدهای تولیدی در سیستان و بلوچستان، استقبال بیشتری توسط کارخانه‌ها و کارگاه‌های زیر مجموعه شهرک‌های صنعتی را شاهد باشیم، لازمه تحقق این امر استفاده از ظرفیت‌های استانی است.

جواد اوجی وزیر نفت در آئین افتتاح این طرح‌ها گفت: گازرسانی به نه شهر و ۱۳۰ روستا از جمله مهم‌ترین پروژه‌های گازرسانی در این استان است.

وی ادامه داد: بهره‌مندی ساکنین این تعداد شهر و روستا از نعمت گاز طبیعی و سوخت پاک در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، گسترش عدالت اجتماعی، محرومیت‌زدایی و توسعه و رفاه عمومی است.

وزیر نفت با بیان این‌که بهره‌برداری از خط انتقال گاز ایرانشهر- چابهار به طول ۲۹۰ کیلومتر نیز یکی دیگر از طرح‌هایی است که افتتاح شد، اظهار کرد: این خط لوله با سرمایه‌گذاری ۴۲۰ میلیون دلار و با هدف تأمین گاز چابهار و کنارک و صنایع عمده و بزرگ منطقه اجرا شده و نقش بسزایی در رونق اقتصادی منطقه و اشتغال‌زایی خواهد داشت.

وی همچنین از آئین بهره‌برداری رسمی از ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز نیز خبر داد و گفت: ۵ ایستگاه تقویت فشار گاز خورموج (شهید باقری)، نورآباد (شهید سیف‌الاسلامی)، دوراهان (شهید هلیسایی)، برازجان (شهید اخلاقی) و آرادان (شهید رفیعی راد) نیز با اعتباری بالغ بر ۲۹۴.۵ میلیون دلار، در این مراسم به بهره‌داری می‌رسند.