تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تردد در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها، ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده بوستان جنگلی چیتگر سنگین و آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین، محورهای هشتگرد - طالقان، کمربندی جدید خرانق - یزد، یزد - دربید و رباط پشت بادام - بیاضه دارای انسداد غیرشریانی و محور پونل - خلخال دارای انسداد فصلی است