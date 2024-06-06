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۱۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۰۵

تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور

تردد روان و فاقد مداخلات جوی در محورهای شمالی کشور

تردد در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، تردد در محورهای چالوس، هراز و فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت) روان و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی است.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها، ترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده بوستان جنگلی چیتگر سنگین و آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک نیمه سنگین گزارش شده است.

همچنین، محورهای هشتگرد - طالقان، کمربندی جدید خرانق - یزد، یزد - دربید و رباط پشت بادام - بیاضه دارای انسداد غیرشریانی و محور پونل - خلخال دارای انسداد فصلی است

کد مطلب 6128540
زهره آقاجانی

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