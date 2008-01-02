جای پیشکسوتان در جشنواره موسیقی خالی بود

داور بخش موسیقی سنتی تلفیقی بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بخش عمده موسیقی ردیف دستگاهی ایران متکی به ساز و آواز ،هنر بداهه نوازی و تکنوازی هنرمند است که متاسفانه در این دوره از جشنواره هیچ برنامه ای در بخش تکنوازی برای اساتید و هنرمندان صاحب نام موسیقی ردیف دستگاهی ایران از سوی مسئولان در نظر گرفته نشده بود ولی در عین حال به سایر گونه ها مانند موسیقی پاپ بیش از انتظار بها داده شده بود.

هادی منتظری در ادامه خاطر نشان کرد : یکی از مشکلات عمده گروههای شرکت کننده دربخش موسیقی سنتی و تلفقی اجرای آثار تکراری از بزرگان هنر موسیقی بود که متاسفانه این تکرار را به دفعات در اجرای گروه های موسیقی شاهد بودم و به گمانم وقت آن رسیده که تحول اساسی در انتخاب قطعات و شیوه اجرای آثار به وجود آید.

این نوازنده کمانچه در پایان گفت : در کنار تمام مسائل و مشکلات موجود سطح کیفی نوازندگی نسبت به سن و سال نوازنده ها خوب و دیدنی بود و خوشبختانه پیشرفت چشمگیری در شیوه نوازندگی و چگونگی ارائه آثار به وجود آمده بود.