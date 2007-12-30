انتخابات را با امانتداری و بی طرفی کامل برگزار خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، سید جلال هاشمی صبح امروز در نشستی خبری با اشاره به برخی نگرانی های خبرنگاران در سلامت برگزاری انتخابات افزود: با امانتداری تمام و بی طرفی کامل، انتخابات سالمی را برگزار خواهیم کرد.

سید جلال هاشمی در بخش دیگری از این نشست با غیر واقعی خواندن میزان واقعی متقاضیان مسکن نیشابور که میزان آنها به 23 هزار نفر رسیده است، اظهار داشت: بی تردید هنگام واگذاری زمین، این تعداد پالایش شده و فقط به واجدان شرایط، زمین واگذار خواهد شد.

رئیس کارگروه مسکن شهرستان نیشابور با یادآوری اینکه تاکنون با اعطای 102 واحد زمین برای ساخت مجتمع آپارتمانی، بیشترین واگذاری را در استان داشته ایم، گفت: به زودی زمین دو هزار و 802 واحد آپارتمان دیگر نیز واگذار می شود که البته برنامه ما تا پایان سال برای پنج هزار نفر است.

معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور با اشاره به کاهش تجمعات اعتراضی در نیشابور، علت آن را رویکرد جدید فرمانداری در ارائه خدمت مستقیم در بخش ها و حمایت از ادارات جهت پیگری مشکلات دانست.

هاشمی همچنین در خصوص مشکلات پیش آمده در تغییر قطار نیشابور - تهران به تربت حیدریه - تهران اظهار داشت: در هفت بار تماس با مسئولان استان و تهران، موضوع پیگیری شد و به رغم اینکه آنها دلایلی را عنوان می کردند ولی برای رفع نگرانی های مردم نیشابور قول مساعدت داده اند که افزایش سهمیه نیشابور در برخی قطارهای مسیر مشهد - تهران از این جمله است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مشکلات سوخت گاز اتوموبیل های گازسوز بیان داشت: شش ایستگاه CNG در دستور کار است که سه ایستگاه آن قبل از سال جدید به بهره برداری می رسد.

وی برای چندمین بار به مسئولان ادارات شهرستان تأکید کرد: در پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری، طرح های ملی و استانی از هیچ تلاشی دریغ نورزند و هنگام بروز مشکل، وی را در جریان گذارند.

این مسئول خاطرنشان کرد : ادارات کل، اگر اعتبار ندارند، شفاف بیان کنند تا در کمیته برنامه ریزی شهرستان و استان و رایزنی در تهران بتوانیم ردیف های اعتباری گذشته آنها را جذب کنیم.

در این نشست مطبوعاتی، 14 نفر از نمایندگان رسانه های گروهی شهرستان، بیش از 60 مورد نقطه نظرات خود را در خصوص مشکلات و معضلات شهرستان بیان داشتند.