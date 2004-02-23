به گزارش خبرنگار "مهر" دراين قرعه كشي تيم ملي واليبال كشورمان با تيم هاي واليبال فرانسه ، كانادا ، الجزاير ، ژاپن ، چين و استراليا همگروه شد كه قراراست رقابتهاي خود را از روزاول خرداد سال آينده براي مشخص شدن دو تيم صعود كننده به آتن آغاز كنند.
دررقابتهاي واليبال المپيك آتن 12تيم حضورخواهند داشت كه شامل تيم هاي ملي برزيل ، آرژانتين، ايتاليا، صربستان ، روسيه ، آمريكا، كوبا ، تونس و دوتيم صعود كننده از قاره آسيا و اقيانوسيه و دو تيم صعود كننده از گروههاي اسپانيا و پرتغال خواهد بود.
قرعه كشي مسابقات واليبال انتخابي المپيك آتن
تيم ملي واليبال ايران حريفان خود را شناخت
قرعه كشي مسابقات انتخابي المپيك آتن ظهرامروز در شهر توكيو ژاپن برگزار شد و تيم ملي واليبال كشورمان حريفان خود را شناخت.
به گزارش خبرنگار "مهر" دراين قرعه كشي تيم ملي واليبال كشورمان با تيم هاي واليبال فرانسه ، كانادا ، الجزاير ، ژاپن ، چين و استراليا همگروه شد كه قراراست رقابتهاي خود را از روزاول خرداد سال آينده براي مشخص شدن دو تيم صعود كننده به آتن آغاز كنند.
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