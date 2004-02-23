مقامات چين و روسيه خواستار خويشتنداري و انعطاف پذيري مقامات كره شمالي و آمريكا شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هيئتي روسي به همراهي " الكساندر لوسيوكف" معاون وزير امور خارجه روسيه امروز دوشنبه براي گفتگو با مقامات چيني وارد پكن پايتخت چين شدند. لوسيوكف پس از عزيمت به چين تصريح كرد كه به موفقيت آميز بودن دور دوم مذاكران شش جانبه بسيار خوش بين است.

" وانگ يي" معاون وزيرامور خارجه چين در ديدار با همتاي روسي خود بر خواست دو طرف چين و روسيه در انعطاف پذيري بيشتر مقامات آمريكا و كره شمالي تاكيد كرد.

هيئتي از كره شمالي به همراهي " كيم كي گوان" معاون وزير امور خارجه كره شمالي نيز طبق برنامه زمان بندي شده براي شركت در دومين دور مذاكرات شش جانبه كه چهارشنبه در پكن برگزار مي شود ديروز وارد اين شهر شدند.

كارداران و سفراي آمريكا، ژاپن و كره جنوبي نيز پيش از عزيمت به چين براي شركت در دور دوم مذاكرات شش جانبه براي حل و فصل بحران كره شمالي امروز در سئول با يكديگر ديدار و گفتگو كردند.

مقامات كره جنوبي امروز پس از مذاكره با مقامات آمريكايي تصريح كردند مقامات آمريكايي در اين دور از مذاكرات در موضع گيري هاي خود انعطاف بيشتري خواهند داشت.