معماري سنتي به روح و روان توجه دارد، ولي معماري مدرن سكولار است

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، نادر اردلاني معمار ايراني مقيم آمريكا كه صبح امروز در تالار شهيد آويني دانشكده هنرو معماري دانشگاه تهران، به بررسي درونمايه هاي نگره هاي متفاوت طراحي معماري در سطح جهان پرداخت با بيان اين مطلب گفت: به طور كلي طراحي معماري را مي توان به سه الگوواره طراحي سنتي ، طراحي بين المللي و طراحي هم گرا تقسيم كرد. طراحي تحت تاثير چهار نيروي عملكرد ، محيط ، فرهنگ و تكنولوژي قرار دارد.

وي درادامه درباره الگوواره هاي مختلف طراحي توضيح داد: طراحي سنتي از عملكرد و شكلي ساده برخوردار است، در حالي كه طراحي بين المللي پيچيده است . همچنين طراحي سنتي در رويارويي با محيط به گونه اي انطباقي كنش پذير عمل مي كند در صورتي كه طراحي بين المللي غير انطباقي و تماميت خواه است.

اردلاني تاكيد كرد: طراحي سنتي برپايه تكنولوژي محدود منطقه اي پي ريزي مي شود، در حالي كه طراحي بين المللي براساس تكنولوژي پيشرفته نامحدود جهاني پايه ريزي شده است . در اينجا بايد ياد آور شوم، ساختماني كه بر اساس الگوواره طراحي بين المللي ساخته مي شود ، از مصرف انرژي بالايي برخوردار است و به اين ترتيب بسيار پرهزينه خواهد بود.

اين طراح معمار با اشاره به اينكه در جدول هزينه هاي يك ساختمان طراحي آن تنها يك درصد هزينه ها را تشكيل مي دهد، اظهار داشت: الگوواره همگرا درحال حاضر بهترين الگوواره هنري شمرده مي شود و اركان آن در برخورد با چهارنيرو شامل پيچيده گي عملكرد ، طراحي هماهنگ با محيط زيست و تركيبي ، تعامل علم و روح و تركيب تكنولوژي محلي و جهاني قرار دارد.

وي با اشاره به تكنولوژي "گل تفتان" با طراحي نادر خليلي كه به ناسا براي ساخت بنا در ماه پيشنهاد شده است به عنوان نمونه اشاره كرد و گفت: اين تكنولوژي براي ساخت خانه هاي مقاوم در ايران مناسب است. در معماري اصيل ايراني جسم به عنوان نقطه كانوني عمل مي كند كه با جهان پيرامون خود همانند روح از طريق نفس در ارتباط قرار مي گيرد.

نادر اردلاني يكي از معماران مدرن ايران است كه طراحي مدرسه دكتر اقبال درمسجد سليمان، ساختمان موزه هنرهاي معاصر تهران و استاديوم آزادي از جمله آثار شاخص وي در عرصه طراحي معماري به شمار مي رود. لازم به ذكر است اين هنرمند معمار سخنراني خود را تماما به زبان انگليسي ايراد كرد .