كار رسيدگي به لايحه بودجه سال 83 آغاز شد

به گزارش خبرنگار ما، براساس آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در زمان رسيدگي به لايحه بودجه كه بصورت يك شوري انجام مي شود جلسات علني بايد بدون وقفه و در كليه ايام هفته به جز روزهاي جمعه و تعطيلات رسمي برگزار شود.

درجلسه بعد ازظهر امروز تعدادي از نمايندگان در خصوص كليات بودجه ديدگاههاي خود را مطرح مي كنند و سپس كليات بودجه به راي گذاشته مي شود.

بنابرآيين نامه داخلي مجلس بهنگام بررسي لايحه بودجه در صحن علني هيچ طرح و لايحه اي در دستور قرارنمي گيرد و نطق هاي پيش از دستور نمايندگان نيز انجام نخواهد شد.

كروبي رييس مجلس پيش از اين مدت رسيدگي به لايحه بودجه را يك هفته پيش بيني كرده بود.

گفتني است بودجه كل كشور در يك ماده واحده 23 تبصره تنظيم شده است. در ادبيات بودجه ، تبصره ها احكامي درباره اخذ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و نحوه هزينه اعتبارات هستند و در واقع تبصره ها توضيحي بررديف هاي بودجه هستند و براساس گزارش كميسيون تلفيق بيش از 80 درصد احكام تبصره هاي بودجه سال 83 تكرار احكام تبصره هاي بودجه سال 82 مي باشد.

گفتني است بودجه سال 83 كل كشور رقمي معادل 1 ميليون و 69 هزار و 537 ميليارد ريال است.

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