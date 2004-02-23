مقامات اتحاديه اروپا به برگزاري انتخابات در ايران انتقاد كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت محيط، خاوير سولانا مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا امروز با انتقاد از انتخابات ايران آن را "نادرست " خواند.





منابع آگاه در اتحاديه اروپا اعلام كردند: اين اتحاديه در حال حاضر به خاطر اين مساله روابط تجاري خود را با ايران به خطر نمي اندازد. احتمال دارد، اتحاديه اروپا اين موضوع را پس از ارائه گزارش آژانس در خصوص فعاليتهاي هسته اي ايران بررسي كند.

وي كه به نظر مي رسيد به مراحل مختلف انتخابات در ايران آگاهي ندارد، گفت: براي اتحاديه اروپا بسيار دشوار است كه اين انتخابات را آزاد و سالم بداند.



جك استراو وزير امور خارجه انگليس هم در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات ايران با كاستي هايي روبرو بوده است. وي گفت: نتايج اين انتخابات فضاي جديدي را در بحثهاي بين اتحاديه اروپا و ايران بوجود مي آورد.

از سوي ديگر ديگو دي اوجدا سخنگوي كريس پاتن كميسر روابط خارجه اتحاديه اروپا نيز گفت: اين انتخابات بر روابط جمهوري اسلامي با اتحاديه اروپا تاثير خواهد گذارد.



به گفته وي اين انتخابات مطابق استانداردهاي بين المللي نبوده است. اين حقيقت كه كانديداهاي اصلاح طلب از حضور در اين رقابت منع شده بودند و مشكلات پس از آن در پروسه انتخاباتي موجب شد كه باور كنيم اين انتخابات يك عقبگرد دمكراسي در ايران است . وي گفت : اين فاكتوري ست كه در روابط آينده اتحاديه اروپا با ايران در نظر گرفته خواهد شد .