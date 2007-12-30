جشنواره منطقه ای تئاتر صلح در ارومیه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در مدت سه روز برگزاری این جشنواره، گروه ‌های نمایشی از استانهای کرمانشاه، آذربایجان شرقی، زنجان، اردبیل، قزوین، دو گروه از کردستان و پنج گروه از آذربایجان غربی آثار انتخاب شده را به صحنه می‌ برند.

این جشنواره به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی با موضوع صلح و دوستی با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگی سازمان ملی جوانان و جمعیت هلال احمر این استان برگزار می‌شود و برای شرکت در این جشنواره گروه‌ های تئاتری از شهرهای مختلف کشور، ‪ ۳۵‬متن نمایشی به دبیرخانه ارسال کرده اند.

از بین آثار رسیده به انتخاب هیئت داوران، ‪ ۱۲‬گروه نمایشی به بخش مسابقه جشنواره راه یافته است.

ایرج راد، نصراله قادری و سیاوش تهمورث داوری آثار این جشنواره را بر عهده دارند.

گروه‌ها و نفرات برگزیده این جشنواره در روز پایانی مشخص و معرفی می‌شوند.