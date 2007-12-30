چهار منطقه به استقرار صنایع فلزی مزاحم در مشهد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محسن شریعتی ظهر امروز در نخستین نشست بررسی نیازهای مکانی اتحادیه های صنوف مزاحم مشهد افزود: این مناطق در جاده های سیمان، کلات، فریمان و قوچان شناسایی و مکان یابی شده است.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری مشهد گفت: با استقرار صنایع فلزی در مناطق تعیین شده تا پنجاه سال آینده شهر مشهد از وجود آلایندگی و مزاحمت صنایع مذکور در امان خواهد بود.

وی ادامه داد: صنایع فلزی بخشی از صنعت ما را تشکیل می دهد و تمایل داریم این صنعت به لحاظ نقش کارکردی آن در مجموعه شهرداری حفظ شود.

شریعتی بیان کرد: مهمترین معضل صنایع فلزی قرار گرفتن به صورت ناهمگون دربافت شهری مشهد است.

رئیس اتحادیه صنایع فلزی مشهد نیز گفت: کابینت سازان، گاوصندوق سازان، رنگ کاران، کانال سازان و بخاری سازان نفتی در زمره صنایع فلزی مزاحم قرار دارند.

حسین غفاری نژاد گفت: هزار و 500 واحد در مجموعه صنایع فلزی فعالیت می کنند که 700 واحد دارای پروانه رسمی، 300 واحد دارای پروانه سه ساله و بقیه بدون مجوز در حاشیه شهر فعال هستند.

وی اظهار داشت: در گام نخست 350 واحد پروانه دار ساماندهی شده و برای 350 واحد دیگر باید چاره اندیشی کرد.

غفاری نژاد افزود: استقرار واحدهای صنایع فلزی در ورودیهای مشهد باید به گونه ای باشد که دسترسی به آن برای بهره گیری از خدمات توسط مردم آسان بشاد .

وی تصریح کرد: گاو صندوق سازان، رنگ کاران برای استقرار در جاده کلات موافقند.