80 هزار هکتار اراضی آبی خراسان با سیستمهای نوین آبیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علیرضا کریمیان بعد از ظهر امروز در گردهمایی مشترک مسئولان مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در مشهد افزود: از 835 هزار هکتار اراضی آبی استان تاکنون در سطح 80 هزارهکتار سیستمهای نوین آبیاری را در استان پیاده کرده ایم.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ضرورت تسطیح و یکپارچه سازی اراضی برای بهینه سازی و مصرف آب را مورد اشاره قرار داد و گفت: از این رقم اراضی کمتر از 10 درصد تسطیح شده است.

وی افزود: تعامل و همفکری دو دستگاه جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان برای طراحی و اجرای برنامه های جامع بحران آب ضروری است.

کریمیان گفت: مدیریت بهره برداری از آب را باید اصلاح کنیم.

وی پیگیری بهینه سازی و مصرف آب از منبع تا مزرعه، مدیریت بر نحوه برداشت، کنترل و اضافه برداشت از چاههای آب کشاورزی - فرهنگ سازی الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح روشهای آبیاری سطحی و رویکرد مشارکتی را از جمله اهداف این نشست برشمرد.

در ادامه این گردهمایی قائم مقام شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به مشکلات بحران آب، گفت: یکی از اقدامات برای رفع نگرانی کمبود آب تغییرنگاه به مدیریت آب است.

حسین توحیدی فرد با اشاره به اینکه امروز مدیریت سنتی در کشورها جواب نمی دهد، افزود: پیام ما به مسئولان بالاتر این است که قضیه آب جدی است.

وی گفت: توسعه پایدار در خراسان به صورت پایلوت در دشتهای حوزه فریمان، تربت جام و تایباد در دوسال گذشته شروع شده است.

علیرضا قارونی معاون بهره برداری سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تا پایان سال جاری ساعات کارکرد چاههای کشاورزی را مشخص می کنیم.

وی افزود: پس از 25 سال درسال گذشته با پرکردن 55 حلقه چاه غیرمجاز کشاورزی 32 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی صرفه جویی شد.