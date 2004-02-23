پيش بيني وضع هواي كشور طي 24 ساعت آينده

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان هواشناسي آسمان استانهاي گيلان ، مازندران و اردبيل نيمه ابري تا ابري همراه با مه صبحگاهي ودر برخي نقاط با بارش پراكنده باران و برف ؛ و آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي ، كردستان ، همدان ، ايلام ، زنجان ، كرمانشاه ، لرستان و خوزستان كمي تا نيمه ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

آسمان استانهاي سمنان ، خراسان و گلستان نيمه ابري تا ابري در برخي ساعات با وزش باد همراه خواهد بود .

آسمان سواحل درياي عمان و خليج فارس ، استانهاي بوشهر ، هرمزگان ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، قشم ، كيش و ابوموسي صاف تا قسمتي ابري در برخي ساعات همراه با وزش باد پيش بيني مي شود .

به گزارش اين سازمان دماي هواي امروز تهران در گرمترين ساعات به 11 درجه سانتيگراد بالاي صفر رسيده است .