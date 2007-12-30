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۹ دی ۱۳۸۶، ۱۵:۴۵

"والیبالیست‌ها" در صبا تولید می‌شود

مجموعه انیمیشن "والیبالیست‌ها" در 52 قسمت 15 دقیقه‌ای به کارگردانی حسین مرادی‌زاده و تهیه‌کنندگی مرضیه کاظم‌زاده ایرانشهر در مرکز صبا در مرحله پیش‌تولید است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد این مجموعه در پی قهرمانی والیبالیست‌های جوان ایران در مسابقات جهانی در حال آماده‌سازی است و هدف از تولید آن نمایش ارزش و اهمیت این ورزش در سطح جهان، تلاش برای قدردانی از ورزشکاران این مرز و بوم و علاقمند کردن جوانان و نوجوانان به ورزش به ویژه والیبال است.

داستان "والیبالیست‌ها" درباره شکل‌گیری یک تیم والیبال در یک دبیرستان پسرانه است و مسابقات این تیم و مسائل پیرامون هر یک از بازیکنان دستمایه قصه‌های آن شده است. این مجموعه با حمایت و پیگیری سینا مضیفیان مدیر کل امور برنامه‌های مرکز صبا در حال آماده‌سازی است و قابلیت افزایش تا 300 قسمت را نیز دارد.

کد مطلب 613260

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