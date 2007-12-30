به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد این مجموعه در پی قهرمانی والیبالیست‌های جوان ایران در مسابقات جهانی در حال آماده‌سازی است و هدف از تولید آن نمایش ارزش و اهمیت این ورزش در سطح جهان، تلاش برای قدردانی از ورزشکاران این مرز و بوم و علاقمند کردن جوانان و نوجوانان به ورزش به ویژه والیبال است.

داستان "والیبالیست‌ها" درباره شکل‌گیری یک تیم والیبال در یک دبیرستان پسرانه است و مسابقات این تیم و مسائل پیرامون هر یک از بازیکنان دستمایه قصه‌های آن شده است. این مجموعه با حمایت و پیگیری سینا مضیفیان مدیر کل امور برنامه‌های مرکز صبا در حال آماده‌سازی است و قابلیت افزایش تا 300 قسمت را نیز دارد.