به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز صبا اعلام کرد این مجموعه در پی قهرمانی والیبالیستهای جوان ایران در مسابقات جهانی در حال آمادهسازی است و هدف از تولید آن نمایش ارزش و اهمیت این ورزش در سطح جهان، تلاش برای قدردانی از ورزشکاران این مرز و بوم و علاقمند کردن جوانان و نوجوانان به ورزش به ویژه والیبال است.
داستان "والیبالیستها" درباره شکلگیری یک تیم والیبال در یک دبیرستان پسرانه است و مسابقات این تیم و مسائل پیرامون هر یک از بازیکنان دستمایه قصههای آن شده است. این مجموعه با حمایت و پیگیری سینا مضیفیان مدیر کل امور برنامههای مرکز صبا در حال آمادهسازی است و قابلیت افزایش تا 300 قسمت را نیز دارد.
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