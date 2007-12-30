بورکراسی اداری سرمایه گذاران استان فارس را فراری کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سهراب شرفی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری افزود: این دسته از سرمایه داران وقتی وارد استان شده و در پروسه اداری طولانی مدت قرار می گیرند دیگر حاضر به ادامه کار نبوده و استان را ترک می کنند.

وی خاطرنشان کرد: طی این مدت سرمایه داران حوزه خلیج فارس قصد داشتند کارخانه سیمان ممسنی را راه اندازی کنند اما این امر به دلیل قرار گرفتن در بورکراسی طولانی مدت اداری استان فارس صورت نگرفت ضمن اینکه طی همین مدت پروژه احداث کارخانه آب معدنی در استان فارس نیز به سرانجام نرسید و سرمایه گذاران این طرح نیز استان را ترک کردند.

شرفی گفت: در مناطقی مانند کشور دبی مردم استان فارس مبادرت به تاسیس شرکتها و کارخانجات زیادی کرده اند اما در مواجهه با موانع اداری استان فارس، ساکنان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از سرمایه گذاری در این منطقه خودداری می کنند.

قائم مقام اتاق بازرگانی استان فارس خاطرنشان کرد: پایانه صادراتی میوه و تره بار واقع در جنب میدان میوه و تره بار حدود پنج سال است که معطل مانده و تاکنون اجازه احداث آن صادر نشده و هرگاه برای دریافت مجوز اقدام می شود ادارات پرونده را بین خود پاس می دهند.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی زیر بار نهادهای دولتی در حال تحلیل رفتن است، افزود: باید این تفکر را که برخی کارخانه داران افرادی استعمارگر بوده و قصد سوء استفاده از منابع و امکانات را دارند، اصلاح کرد تا جامعه به سطح مناسبی از توسعه دست یابد.

شرفی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن مقایسه کره جنوبی در سالهای گذشته و ایران در بحث استفاده از بخش خصوصی گفت: طی سالهای گذشته سرمایه داران کره ای با توسل به بانکهای خارجی مبادرت به دریافت وام کرده و در این مابین بانک های داخلی نیز به عنوان تضمین کننده وام ها وارد میدان شد.

این مسئول ادامه داد: این امر باعث شده که شرکتهای کوچک آن زمان به کارخانجات بزرگ تولید کننده در دنیا تبدیل شوند به گونه ای که اکنون بر اساس آمار رسمی طی این سالها درآمد فرش کفش در کره جنوبی معادل فروش نفت امارات متحده عربی بود.

شرفی تصریح کرد: در ایران باید به جای سه قفله کردن خزانه و بانکها باید دربهای اتاق برخی از افراد را بست تا مانعی برای توسعه کشور نشوند.