كتاب " بم " مجموعه عكس هايي را كه توسط " جاسم غضبا نپور " گردآوري و عكاسي شده، در خود جاي داده است . اين مجموعه توسط انتشارات " تيس " و با همكاري اداره كل تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در شمارگان 5000 جلد منتشر شده است.

در اين كتاب سعي شده عكس هايي از گذشته و امروزشهر بم به تصوير درآ يد و از اين طريق عمق فاجعه وقوع زلزله بم به تصوير كشيده شود.

مي توان گفت ديدن عكس هايي از نخلستان هاي بم و فعاليت هاي روزمره مردم در اين شهر كه زماني از آبادترين شهرهاي جنوب شرق كشور محسوب مي شد در كنار عكس هايي از شهري كه به جز تلي از خاك از آن چيزي باقي نمانده است، حس مرگ را در بيننده ايجاد مي كند و اين حس كه زندگي ما به دمي وابسته است .

يكي از خلاقيت هايي كه " جاسم غضانپور " در كتاب خود به كار برده است گذاشتن دو صفحه سياه رنگ مابين عكس هاي خاطره انگيز گذشته بم و عكس هاي فاجعه زلزله بم است كه بيننده كتاب را به ياد شب سياهي مي اندازد كه زلزله در آن اتفاق افتاد.

هم چنين در اين كتاب مقدمه نسبتا مفصلي پيرامون پيشينه تاريخي شهر بم و به خصوص ارگ بم و موقعيت جغرافيايي اين شهر توسط عكاس نوشته شده است كه اطلاعات جامع و خوبي به خواننده اي كه از پيشينه تاريخي اين شهر و ارگ بم اطلاع كافي ندارد، مي دهد.

از نقاط قوت اين كتاب بخش كتاب شناسي آن است كه تقريبا فهرست كاملي از كتاب هايي با موضوع شهر و ارگ بم را در خود جاي داده است .

عدم نگارش پيشينه اي از عكاس ونويسنده و توضيح د رمورد چگونگي جمع آوري و تهيه عكس ها توسط وي نيز ضعف عمده كتاب مذكور است .اين نقص باعث شده خواننده در مورد انگيزه عكاس از گرفتن اين عكس ها در طول زمان چيزي نداند.