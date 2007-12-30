مذاکره مجدد مس با امیرقلعه نویی آغاز شد / کوئیلیهو در راه ایران

به گزارش خبرنگارمهر، مسئولان باشگاه مس کرمان صبح و بعدازظهر امروز با امیر قلعه نویی مذاکراتی را انجام داده اند تا در صورت توافق نهایی، این مربی که در بین گزینه های ایرانی این باشگاه قراردارد، هدایت تیم فوتبال مس را برعهده بگیرد.

برپایه این گزارش، قلعه نویی که درحال حاضر با مسئولان باشگاه پاختاکور ازبکستان به توافق اولیه دست یافته است، می تواند تا شروع مسابقات فصل آینده لیگ ازبکستان، تا پایان نیم فصل دوم هدایت تیم فوتبال مس کرمان را برعهده بگیرد.

قبل از این نیز امیر قلعه نویی به عنوان جدی ترین گزینه هدایت تیم فوتبال مس کرمان مطرح شد اما مذاکرات طرفین به عقد قرارداد منتهی نشد و به خاطر انصراف ناگهانی امیر قلعه نویی نیمه تمام ماند.

همچنین طبق اعلام حمید نیک نفس مدیرعامل باشگاه مس کرمان، مذاکرات اولیه با اومبرتو کوئیلیو آغاز شده است و در صورت کسب توافق بین طرفین، این مربی برای انجام مذاکرات نهایی روز سه شنبه هفته جاری به ایران سفر خواهد کرد.

درحال حاضر تمرینات آماده سازی تیم فوتبال مس کرمان زیر نظر مهدی محمدی در جزیره کیش پیگیری می شود و این احتمال وجود دارد در صورت توافق پیدا نکردن این باشگاه با مربیان مدنظر، این مربی هدایت مس را در نیم فصل دوم برعهده داشته باشد.