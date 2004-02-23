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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۳۵

بازپرس شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت در گفتگو با "مهر":

نظر نهايي درباره "شرق" بعد از مطالعه كامل اين پرونده اعلام مي شود

در پي اعلام دادستان عمومي و انقلاب تهران مبني بر اينكه براي ارفاق و كمك به مدير مسئول روزنامه توقيف شده شرق ، به بازپرس صادركننده حكم توقيف اين روزنامه ، دستور مساعدت داده است ؛ بازپرس شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت گفت: هنوز تصميمي در اين خصوص نگرفته ام و بعد از مطالعه كامل پرونده نظر خود را بيان مي كنم.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، سعيد مرتضوي ، دادستان عمومي و انقلاب تهران صبح امروز در حاشيه مراسم افتتاح دادسراي ويژه جرايم پزشكي، دارويي و امور بهداشتي در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت : مدير مسئول روزنامه شرق طي نامه اي خظاب به من،  به اشتباه روي داده در اين روزنامه اقرار كرده است و ضمن عذرخواهي، مطلب منتشره در اين روزنامه را خلاف مصالح ملي دانسته است.

وي تصريح كرد: بنده به محض قرائت اين نامه و تعهد مدير مسئول روزنامه شرق مبني بر اينكه ديگر مرتكب اين جرايم نمي شود  دستور مساعدي به بازپرس پرونده دادم كه نسبت به ايشان ارفاق كند و در جريان رسيدگي به وي كمك شود.

مرتضوي در خاتمه گفت: من بعنوان دادستان دستور لازم را براي كمك به شرق اعلام كردم ولي  بازپرس مقام مستقلي است و تصميم گيرنده نهايي در اين مورد بازپرس حسينيان مي باشد.

بنابر اين گزارش بازپرس حسينيان سرپرست شعبه ششم دادسراي كاركنان دولت نيز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"  با اشاره به اينكه نامه دادستان عمومي و انقلاب تهران در مورد مساعدت با مدير مسئول روزنامه شرق را دريافت كرده است، افزود: اين روزنامه توقيف موقت شده و ممكن مدت آن يك هفته ، دو ماه ، بيشتر و يا كمتر به طول انجامد كه تاكنون نيز تصميمي در مورد رفع توقيف آن نگرفته ام.

وي همچنين در خصوص دستور دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: تاكنون به پرونده شان رسيدگي نشده است و در صورت مطالعه كامل پرونده نظر نهايي خود را در اين مورد اعلام خواهم كرد.  

کد مطلب 61333

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