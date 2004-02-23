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۴ اسفند ۱۳۸۲، ۱۶:۲۹

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هوا در گفتگو با "مهر"

شاخص كيفيت هواي تهران در شرايط سالم قرار گرفت

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هوا گفت : بر اساس اطلاعات رسيده از ايستگاههاي سنجش آلودگي هوا در حال حاضر شاخص كيفيت هواي تهران در اكثر مناطق شهر در وضعيت سالم قرار گرفته است .

دكتر يوسف رشيدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : غلظت آلاينده منواكسيد كربن در چهار منطقه از شهر تهران در شرايط ناسالم قرار گرفته كه در مقايسه با روز گذشته مناطق كمتري در شرايط هواي ناسالم قرار  دارند.

 وي افزود : با استناد به پيش بيني سازمان هواشناسي مبني بر آسماني صاف تا تا نيمه ابري همراه با وزش باد ، پيش بيني مي شود شاخص كيفيت هواي تهران تا ظهر فردا همچنان در شرايط سالم باقي بماند . 

دكتر رشيدي در ادامه تصريح كرد : از شهروندان تهراني درخواست مي شود تا به منظور حفظ  شرايط سالم و جلوگيري از افزايش آلودگي هوا در روزهاي آينده ، ضمن استفاده از سيستم حمل و نقل عمومي در حد امكان از تردد با خودروهاي تك سرنشين  به خصوص در محدوده پر ترافيك شهر خودداري كنند .

 

کد مطلب 61336

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