صحنه‌ای از فیلم تازه اکران شده "افسانه اعماق" به کارگردانی جی راسل درباره یک پسربچه اسکاتلندی که با مخلوقی عجیب و شبیه دایناسور و اژدها دوست می‌شود.







"ترور بی‌نظیر". راولپندی، پاکستان. ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان موجی از خشونت‌ها را در پی داشت. آنجورن نوید ـ اسوشیتدپرس







"یک عالم چمدان". شیکاگو، آمریکا. در روزهای شلوغ کریسمس یکی از کارکنان فرودگاه بین‌المللی اُهر چمدان‌های مسافران را مرتب می‌کند. تیم بویل ـ بلومبرگ







"حمله ترکیه". شمال عراق. ترکیه چهارشنبه پیش تایید کرد برای سومین‌بار در 10 روز اخیر با حمله هوایی مواضع نیروهای شورشی پ. ک. ک را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه







"کله پا". ویسکانسین، آمریکا. یک هواپیمای کوچک چند لحظه پس از فرود بدون مشکل روی زمین بر اثر وزش باد شدید واژگون شد. شان کرایاچیچ ـ کنوشا نیوز / اسوشیتدپرس







"یادبود فاجعه". چنای، هند. در سومین سالگرد فاجعه سونامی که در 11 کشور بیش از 225 هزار قربانی گرفت، بازمانگان در ساحل مارینا دعا می‌خوانند. بابو ـ رویترز







"جشن کریسمس". هانگژو، چین. مسیحیان چین در کلیسای کاتولیک استان ژجیانگ آئین کریسمس را بجا می‌آورند. استرینگر ـ رویترز